乌节路下月周五周六晚禁街头表演引争议

乌节路部分地点在12月佳节期间周五、周六晚间禁止街头表演引发不少街头艺人争议，新加坡街头表演艺人协会联合会长受访时说，虽可以理解“限制令”但还是感到措手不及，约20至30名街头艺人生计或受影响。

本地街头艺人本周一（11月14日）收到国家艺术理事会通知，为公共安全着想，乌节路八个热门表演地点将在12月的周五、周六晚上7时至10时关闭，包括威士马广场、义安城、乌节文华购物廊等表演地点。街头艺人笙演奏家李志群（65岁）在乌节路表演已有七年，他透露，一般的周五、周六晚间收入就比平时高出50％，更何况是年底圣诞和新年。“圣诞前夕（24日）收入是一年当中最高的，现在不能表演了。”

新加坡街头表演艺人协会联合会长吴正隆指出，大约20至30名常驻乌节路的街头艺人将受影响。

“很多像我这样的全职街头艺人，原希望疫情措施放宽后，这个12月能多赚一些，以抵消下来三个月淡季的支出。”

新加坡警察部队星期六（19日）发文告进一步解释，早在圣诞装饰装上之前，乌节路就已出现人潮。当局参照2019年圣诞季人潮指出，街头艺人和冰淇淋摊贩也会导致行人驻足聚集，进一步减少可以通行的空间以及影响人流。

警方说，实施预防性人潮管控措施是至关重要的，确保人流和访客安全，尤其是在发生可能引发人潮恐慌、踩踏、挤压等情况的突发事件且可能需要疏散时。

预防性措施包括部署警力以及利益相关业者采取人群疏导措施，必要时将关闭部分区域。

“我们也建议艺理会在指定地点的高峰时段，限制街头表演活动，也正连同艺理会与受影响人士沟通。”

完整报道，请翻阅2022年11月20日的《新明日报》。