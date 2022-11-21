关于消费税上调 你需要了解的事

1. 明年1月1日起，我需要付多少消费税？

新加坡接下来分两个阶段上调消费税，2023年1月1日从7％调高到8％，2024年1月1日再上调至9％。

因此，从明年1月1日起，消费者从消费税注册公司购买商品或订购服务时，需支付8%消费税。

如果消费者订购的是将持续一段时间的服务，那么明年1月1日前的服务会按7%消费税计算，1日或之后的服务则按8%算。

例如，消费者订购从2022年12月10日至2023年12月9日的音乐串流服务，订购期总共为365天，而1月1日至12月9日占343天，因此，有343天的日均服务费应付8％消费税。

即使消费者已经在1月1日前支付全款，并收到供应商开具的7％消费税发票，1日或之后提供的服务仍然必须算8％消费税。因此，消费者将收到取消旧发票的贷记单（credit note），并收到供应商按8%消费税开具的新发票。

换句话说，无论消费者在哪一天付款，消费税都会根据提供服务的日期计算。

2. 分期付款的商品，该怎么计算消费税？

分期付款的商品与持续服务同理，商品若是在明年1月1日或之后送达，即使消费者在1日前下单，并按7%消费税支付首笔款项，1日或之后的分期付款仍需要付8％消费税。

不过，购买商品若在明年1月1日前送达，那么之后所有的分期付款也只需付7％消费税。

3. 海外网购低价商品也需要付消费税吗？

从2023年起，消费者在购买通过空运或邮寄方式进口、价值在400元或以下的低价商品时也需要付消费税。

这也包括非数码服务，如海外业者以视讯直播提供的教育课程和远程医疗服务等。

目前，通过海运或陆运进口的商品，无论价值，都是在商品抵达新加坡后，由消费者将消费税单独付给新加坡关税局，而不是在购买时由商家收取。空运或邮寄进口的商品若价值400元以上才需付消费税，不超过400元则可免付消费税。

这项新税收是为了确保海外和本地供应商都面对同样的消费税处理方式，让本地企业能有一个公平的竞争环境。

消费税将由已注册消费税的卖家、电商市场运营者或转运方收取，从海外网购低价商品的消费者一旦向其中一方支付消费税，将不需要向其他业者重复支付。同时，消费者付款的金额如果已经含税，也无需额外付消费税给新加坡关税局。

需要注意的是，如果商品刨除运费和保险费的售价少于400元，就属于低价商品，须由商家收取消费税。

400元的顶限也取决于商品单件价格，而不是总价。假设消费者从海外网购10件单价为100元的商品，并空运或邮寄到新加坡，即使商品总价达到1000元，但因为单价仍低于400元，消费者仍需要在购买时先支付消费税，而非等商品抵达新加坡才付消费税给新加坡关税局。