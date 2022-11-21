李智陞：将探讨让有紧迫需求首购族优先拥屋

虽然大部分预购组屋已预留给首次购屋者，但多数人同意，这个群体中的低收入家庭和有孩子的家庭，应获得更多优先考虑。当局正在研究如何让有紧迫住屋需求的首次购屋家庭优先获得组屋。

“新加坡携手前进”运动启动约五个月，国家发展部举行了一系列住屋对话会。国家发展部长李智陞在星期天（11月20日）的一场对话会上，透露当局通过收集到的反馈得出的一些潜在政策调整方向。

李智陞说，多数住屋对话会参与者同意，组屋分配应以首次购屋者为优先；然而，新加坡人也意识到，即使在首次购屋者这个群体中，不同人的住房需求紧迫程度也不同。

例如，多数人同意，有孩子却没有自己房子的首次购屋夫妻，他们的需求应优先于拥屋者。多数人也同意，由于低收入家庭能负担得起的转售组屋较少，也应获得更多支持和优先考量。“与此同时，其他人也提醒我们，年长者和单身人士也有真实的需求，应纳入考量。”

不过李智陞指出，要如何决定谁的需求更为紧迫？这一点要达成共识并不容易。这种紧张关系在当局收到的建议中显而易见。

为应对目前的高住房需求，一些人也要求政府在需求出现前就建造组屋。

李智陞说，有意思的是，一些人也同时反馈，希望政府采取谨慎态度，避免对当前的高需求作出反射反应（knee-jerk reaction），他们担心这可能造成组屋未来供过于求和贬值的风险。

李智陞指出，实际上，当局在可行的情况下，已经在组屋项目推出供申购前，就进行工程招标，甚至提前施工。这是建屋发展局之所以能够推出等候时间较短的预购组屋的原因，只是冠病疫情干扰了这类组屋的供应。

李智陞说，当局的目标是在住屋情况稳定后，建造更多等候时间较短的单位。“但我们确实需要衡量一下，因为现在大幅地增加组屋供应，也意味着能满足未来几代新加坡人需求的剩余地段会较少。”

11月预购组屋销售活动 将推出近1万个单位

李智陞也宣布，来临的11月预购组屋销售活动将推出近1万个单位，包括等候时间较短的组屋。登加项目Garden Waterfront I & II就有超过2000个单位，等待时间约为三年零四个月。

约80人出席了这场由国家发展部和全国青年理事会联合举办的对话会。对话会以游戏形式进行，参与者扮演需求各不相同的群体，如首次购屋者、年长者和单身人士，设身处地地决定如何分配有限的组屋单位。

担任协调员的鲁迪（Rudy Hamid，33岁）受访时说，他的小组很快就意识到，在组屋分配上有诸多限制和需要考量的事。

“好在讨论过程中，大家不只是争取自己的利益，而是一起努力确保每个人都能获得公平的分配。”