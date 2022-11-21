裕廊区域线高架轨道 住宅区路段建隔音屏

隔音屏将建在蔡厝港、裕廊东和文礼等区，设计与现有地铁高架桥上的隔音屏相似，并在地铁线投入服务前安装。陆交局已为上述路段隔音屏的设计与建造进行招标。

配合裕廊区域线高架轨道的建造，邻近住宅区与商业区的高架轨道路段将安装隔音屏，以减低未来地铁列车行驶时发出的噪音。隔音屏的安装工程会与地铁高架轨道的建造工程同步进行。

陆路交通管理局答复《联合早报》询问时说，当局已为隔音屏的设计与建造进行招标。

这些隔音屏位于蔡厝港、裕廊东和文礼等区，设计会与现有地铁高架桥上的隔音屏相似。隔音屏会在地铁线投入服务前安装。

根据国家环境局的规定，地铁噪音每小时平均不可超过67分贝。隔音屏能有效地把地铁噪音降低五至10分贝，可减低地铁列车驶过时对沿线居民造成的干扰。

裕廊区域线全长24公里，将有24个地铁站，分三个阶段通车。其中，衔接蔡厝港、文礼和罗弄大华士（Lorong Tawas）的10个站预计在2027年竣工。衔接登加（Tengah）一带到班丹蓄水池的七个站，以及从南洋理工大学校园通往裕廊渡头（Jurong Pier）的七个站，则会分别在2028年和2029年建好。

受访居民不担心噪音 更期待新地铁线通车

大多数受访居民表示不担心地铁通车后会受噪音干扰，他们更期待的是住家附近将有地铁站，出入更方便。

埃普洛（Josh Empleo，40岁，学前教师）早前住在裕华园地铁站旁边的组屋，今年4月搬到裕廊西75街第736座的组屋，正前方就是裕廊区域线地铁轨道。

她受访时说：“以我的经验，地铁轨道装了隔音屏后声音不会太大，所以我完全不担心会出现噪音的问题。”

目前离她家最近的地铁站是文礼站，但有三个巴士站的距离，等新地铁线通车后，她步行不到三分钟就可到地铁站。

王慧（34岁，家庭主妇）一家在2020年搬入文礼通道第181B座的组屋。育有两名年幼孩子的她虽有点担心地铁通车后可能会发出噪音，但也期待地铁通车。

“我和丈夫常会带孩子到红山探望家翁家婆，或到乌节路和怡丰城一带购物吃饭。目前我们要乘巴士才能到地铁站，以后下楼就可以搭地铁，非常方便。”