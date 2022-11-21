樟宜机场转机 三麻疹旅客没离开等候区

日前在新加坡过境前往澳大利亚墨尔本的三名确诊麻疹旅客，他们在樟宜机场时都没离开过转机等候区。

卫生部回答《联合早报》询问时说，11月18日接获通报，指三名从马来西亚前往澳洲，途经新加坡的旅客于11月14日在樟宜机场转机。三人一直留在转机等候区内，没到过机场的其他地方。

《联合早报》早前报道，三人乘搭了从新加坡起飞的昆达士航空QF36和阿联酋航空EK5036联号航班，在澳洲时间11月15日清晨6时10分（新加坡时间约凌晨2时10分）抵达墨尔本塔拉梅林（Tullamarine）机场。

三人来自同个家庭，其中两人乘搭飞机时，病毒已进入传染期。这两人抵达墨尔本后立即求医。

卫生部强调，所有在我国居住的孩童都必须接种麻疹疫苗。这条法律使到我国得以维持高疫苗接种率，加上本地居民的免疫力形成了保护网，因此外国旅客把麻疹传播到本地社区的可能性并不高，无须针对航班出现麻疹个案展开例行“接触追踪”（contact tracing）。这和欧洲疾病预防与控制中心及国际航空运输协会所建议的处理方式类似。

截至11月17日，我国今年出现三起麻疹个案，其中一起由海外输入。两起本地个案属于独立个案，且没有进一步传播开去。

过去10年，我国的麻疹发病率保持稳定，每10万人口只有少于三起。