电子工程师追寻音乐梦

电子工程师王宇航全凭自学，当时对乐理一窍不通，他几经挣扎，才渐渐找到了属于自己的节奏。

凭自学考入拉萨尔艺术学院圆音乐梦，电子工程师周末摇身变成创作人，制作实验前锋音乐。

王宇航（31岁）平日是一名全职电子工程师，可一有空闲时间，他就会转换创作人身份，与模块合成器形影不离，各种实验音乐节上也少不了他的身影。

他最初与音乐结缘，是2014年在念理工学院时看了涅槃乐队的演出录像。

他攒钱买了一套电鼓，每天坚持练习，慢慢地鼓技越来越精进。然而毕业之后，他没投身醉心的音乐领域，而是选择了从事本科的电子工程专业，心里难免有些遗憾。

2018年，心怀音乐梦的王宇航决定报考拉萨尔艺术学院，并凭借自创作品成功获电音系录取。他毫不犹豫地辞去工作，成为全职学生。

比起其他科班生，全凭自学、当时对乐理一窍不通的王宇航几经挣扎，渐渐找到了属于自己的节奏。从第二学年开始，他渐渐接触并喜欢上实验音乐。

说起实验音乐，王宇航形容模块合成器就是自己的乐器，合成器通过电路的电振动产生声音，他就通过跳线的方式连接合成器的不同模块，再通过旋钮控制电压改变音调和音量，最终形成复杂多变的音乐。

毕业演出上，王宇航用自创音乐与同学配合，呈献了近一个小时的音乐演出。那一刻他感到骄傲，同学们也由衷地赞扬，认为他的音乐风格有着强烈的个人特色，一听就知道是他的作品。

这一次毕业后，王宇航作了一个令人吃惊的决定，他回返电子工程师的职业生涯，不希望将音乐当作职业。

兜兜转转回到老本行，王宇航如今闲暇时，以爵士鼓教师的身份教课，温故知新。他也会拿出模块合成器，进行创作，认为这就是最理想生活的写照。

实验音乐如今仍小众，但王宇航说，创作的过程为他带来极大的幸福感，“它如同为我开启另一个世界的钥匙”。