女儿虐死女佣监30年 母亲承认没举报还施虐

母亲看见女儿虐佣，自己没阻止反而参与其中，对女佣拳打脚踢、用竹竿打女佣、还掐女佣颈项。女佣不堪受折磨，最后伤重过世，死时体重只有24公斤。

《新明日报》之前报道，24岁的缅甸籍女佣磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don）在2016年7月25日至26日，遭女雇主盖娅蒂丽（Gaiyathiri D/O Murugayan，42岁）活活虐死，横尸于碧山11街第145座组屋一个九楼单位。

女雇主因嫌女佣手脚慢、卫生习惯差、食量太大，残忍虐佣近10个月，女佣死前12天双手被绑在铁花窗睡地板，最后在毒打骂声中咽气，死时体重只有24公斤。

女雇主被控115项控状，包括误杀、蓄意伤人等罪状，去年6月被判坐牢30年。

她的母亲普蕾玛（Prema D/O Naraynasamy，64岁）也因涉虐佣，随后控上法庭，星期一（11月21日）早上针对48项控状认罪，案展明年1月9日下判。

据控状显示，被告与丈夫住在后港，但不时会到女儿家住，帮忙煮饭和照顾孙子。她在女儿家过夜时，会与女佣睡同一间房，女佣睡地上。

女佣于2015年5月28日开始为被告女儿一家工作，同年10月就开始被虐待。

被告在2016年5月意识到女儿有虐佣的行为，不过她没有阻止，反而与女儿一起虐佣。

同年6月至7月间，被告发现女佣双脚肿胀，而且瘦了很多，也看见女佣身上有许多淤青，手臂有被烫过的痕迹。不过被告只看在眼里，并没把它当一回事，她在6月22日至7月25日间，44次虐佣，另外三次与女儿一同虐佣。

7月25日晚上11时40分，被告女儿嫌女佣洗衣太慢开始虐打她，被告则向女佣喷水，还将女佣从厨房拖到房间，再踢对方的腹部、打她颈项和掐颈。女佣被绑着睡觉，隔天清晨5时左右被发现不省人事，被医生断定伤重身亡。

女佣死因是脖子受到重创，导致脑部缺血和缺氧，法医也在死者身上发现31道伤痕及47个外伤，这些伤痕遍布全身。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年11月21日的《新明日报》。