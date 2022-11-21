被指街边兜售食物 女佣：只是收买菜钱

有公众指，女佣趁休息日在街边非法兜售食物，目睹金钱交易。女佣受访时解释，称只是在“分享”家乡菜，有人会付“菜钱”，误会一场。

吴姓读者（32岁）告诉记者，他在星期天（11月20日）早上11时许，经过福南数码广场（Funan IT Mall）时，看见许多外籍女佣聚集在后巷，有女佣甚至当街非法兜售食物给其他女佣。

“一群人围着一名女佣，随后就有人掏钱给她，再接过食物，但不知道她卖的是什么。女佣未持执照兜售食物不仅违法，也可能因食材不妥善，藏有安全隐患。”

记者星期天下午1时许到场观察，发现商场内外都有大批女佣聚集，个个打扮新潮，带着大包小包到场，有者还拖着行李箱。

据观察，商场后巷聚集了超过30名女佣，五六人成群的围坐在一起聊天、用餐，也有女佣结伴饮酒，还播放音乐助兴。

记者上前询问时，女佣们解释说，没有违法兜售食物，只是“分享”家乡菜，排解思乡之情，纯属误会一场。

来自印度东北部米佐拉姆邦（Mizoram）的女佣拉丹溥仪（26岁）说，她到狮城工作约2年，在雇主的允许下，趁周末休息日与同乡叙旧。她指出，家乡菜都是由女佣们轮流准备，再带到聚会地点与大家共享。

“本地很难找到我们的家乡菜，我们很想念，才和朋友说好每人轮流准备不同的食物。我朋友带来了Bai（一种炖肉炖菜），也有人准备了甜点Koat Pitha。”

另一名不愿透露姓名的女佣（34岁）则坦言，有女佣会付费给负责煮食的同伴，作为食材的补贴。“我们一人掏出几元买菜钱给负责煮饭的同伙，毕竟大家赚钱不易，也不想白白让同伴花钱，通报消息的人真的误会了。”

完整报道，请翻阅2022年11月21日的《新明日报》。