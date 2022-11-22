守护家园 别让水成患

气候暖化导致海平面上升，受到威胁的不只是海滩，我们的家园和交通网络与设施也有被淹没的风险。我们应该及早寻求解决方案，在保护家园的同时，打造一个更宜居的城市。

观看以下视频，了解面对海平面上升，我们有什么护岸对策，以便让你我能守护家园，以及交通网络与设施。

水高至腰 淹水不便又危险

在小印度一带长大的诊所助理陈明首（69岁），仍记得1970年代的多实路（Dorset Rd）和奥云路（Owen Rd），每逢下大雨就会淹水。

“我记得有一次奥云路的积水，甚至涨到我的腰间！当时我20多岁，有事不得不出门，只好冒着危险涉水而行。”

陈明首说，小时候她不介意淹水，因为可以玩水，但是长大后就体会到淹水的麻烦。“巴士放慢、交通停滞，上班迟到，非常不方便。水在一两天退去后，到处仍是积水和淤泥。”

陈明首在1980年代搬到奥云路组屋后，淹水事件已经大为减少。“我觉得当局下了一番工夫，大概是改善了水流和疏通，现在即使下起滂沱大雨，也很少会淹水了。”

海平面上升 等于不退的水患

黄乐恩（7岁）身高1.1米，只稍微比一旁的洪水位计高出一些。（图/新报业媒体）

在新加坡，雨后所造成的水患通常很快就会退去，但根据新加坡国立大学土木与环境工程系教授杨国柔的比喻，海平面上升像永久性的淹水，海水一旦吞噬土地，就再也不会退去。

杨教授指出，海平面上升的主要原因是气候暖化，因为过去200多年来，世界各国因为工业活动和国家建设，排放出大量的二氧化碳，导致地球越来越热，海水水体受热膨胀，冰层加速融化。

气候暖化也加速水循环，带来极端气候，导致降雨量更高、更密集。新加坡在2021年4月的一场大雨，三小时内就达到161.4毫米，相当于该月份平均月降雨量的91%！

新加坡气候研究中心预测，到了2100年，气候变化可能导致新加坡海平面上升高达一米，相等于小一学生的高度。若加上风暴潮、涨潮，海平面甚至可能飙涨至四、五米。

要是放任气候暖化、海平面上升不顾，淹水将更严重和频密之外，根据南洋理工大学的扩增实境（AR）技术100显示的情景，在100年后的新加坡，海岸线可能就在丹戎巴葛地铁站的出入口！

覆水难收 应及早规划对策

若新加坡长期淹水，天天只能以船代步，你我的生活会出现怎么样的改变？（图/新报业媒体）

有些人认为，海平面上升是很遥远的事，为什么现在就要处理这个问题？

杨教授指出，应对海平面上升绝非一朝一夕就能做到，加上目前还有很多不确定因素，需要许多研究和数据、动用很多资源和人力，影响许多利益相关者，我国必须未雨绸缪。“等到海水淹上来才去设法解决，就已经太迟了。”

此外，杨教授说，寻求防护应对措施绝不简单，它必须是全方位的，既能避免海水涌入，也要能够将雨水排放出去，以防止内陆淹水。

公用事业局海岸防护署高级副署长何才德受访时说，新加坡过去数十年来持续加强全岛沟渠排水能力、提升沟渠设计标准，已经改善许多容易淹水的地区，例如陈明首所住的奥云路小印度一带。

由于土地有限，不断扩建沟渠并非长久之计，因此公用局从去年开始采取更具成本效益的防洪措施，包括加强测雨能力、添购防洪应急车，以及测试防洪栅栏。比如，为地下层地铁站进行防洪，当局制定要求，在地铁站的入口处添加楼梯和斜道，用意就是要让入口处比路面高，大大降低淹水的风险。

如今当局更要与各机构、组织与利益相关者携手，共同为海平面上升与水患寻求最恰当的应对措施。

淹水破坏家园 扰乱生活步伐

陈明首当年得涉水往返住家，她祈望子孙无需面对淹水造成的种种不便。（图/新报业媒体）

有人笑说本地组屋建得高，组屋底层（void deck）有缓冲空间，不怕淹水。但试想想，即使水不会淹进高楼住家，家园若成泽乡，居民怎么进出呢？此外，基础设施受到破坏、断电、受困，生活步伐将被迫停顿，后果不堪设想。

何才德说，家园和土地是我国的珍贵资产，是国人共享天伦乐的地方，除了具经济价值，也承载着无形而无价的意义，不能遭水患或上升的海水破坏。

海平面上升的话，受到威胁的不只是沿岸的住宅区。何才德说，新加坡四面环海，有30%的土地平均还不到海拔五米，这包括惹兰勿刹、丹绒加东等地区。当海平面上升，这些地带的住宅都将受到冲击。

交通规划 纳入淹水防范

乌节大厦旁的露天停车场在2010年的乌节路水患中，水位一度高涨，水深及腰。（档案照）

淹水会造成交通瘫痪停滞。2021年，武吉知马路在暴雨后淹水，车子受困。2010年，乌节路部分路段也因豪雨骤下，发生罕见的水患，导致车子在水中抛锚，造成交通阻塞。

何才德指出，若海平面上升，沿岸的交通网络如东海岸公园大道将首当其冲。

此外，新加坡是本区域的运输交通枢纽，若飞机因跑道淹水无法起飞、衔接马来西亚的兀兰关卡、大士通道被水淹没，将严重影响新加坡与外界的联系。

曾任陆路交通管理局（LTA）国际顾问团主席、有护岸项目经验的杨教授表示，樟宜机场、港口、关卡、地铁等交通网络，都是重要设施，一定要做足应对海平面上升的防范功夫。

我们做了什么准备？

守护家园我们做了什么防范措施？（图/新报业媒体）

1）展开区域研究

早在2008年，新加坡建设局（BCA）受委为制定沿海地区风险地图，而公用局在2020年4月受委为全国海岸保护机构，负责应对海平面上升对海岸线和淹水的风险。

当局将我国的海岸线划分成几个区域，包括市区-东海岸、西北海岸、裕廊岛等，因为各区域有不同的生态环境和用途，护岸方案必须量身打造。他们首先在2021年勘察比较高危的市区-东海岸区域，预料在2030年完成策划该区、西北区（林厝港、双溪加株和沿岸蓄水池）及裕廊岛的应对方案。

2）向海外专家取经

新加坡正向其他国家如荷兰、英国、美国学习，参考他们的最佳应对做法和最恰当的护岸策略，并由本地和海外专家合作，找出最适合新加坡的解决方案。

杨教授举例说，纽约市曼哈顿下城（Lower Manhattan）在2012年台风桑迪肆虐后，采取了多重护岸的防范，不但扭转了社区在气候变化下的弱势，保护居民、商业、基础设施和经济，同时也改善社会、自然和建筑环境之间的联系。“我们能从这样的例子吸取经验。”

与公用局合作应对淹水和项目规划的本地咨询公司CPG，其土木与结构工程部高级副总裁哈里曼认为，防洪和护岸方案在设计上必须具灵活性，让决策和执行机构能根据最新研究做出调整，避免过度建设或支出。

3）采纳科技

公用局正研发一个海岸内陆洪水模拟系统（Coastal-Inland Flood Model），用来模拟和分析各类极端天气对海岸和内陆的冲击，协助当局做出决策。因为气候暖化研究目前存在许多不确定因素，系统能提供有用的数据，协助护岸的研究和策划。

公用局也为防岸策略征求创新提案，利用卫星图像和雷达等新兴传感技术，收集和分析海岸及内陆洪水相关数据。

公用局已在各个低洼地区的排水系统处安装了水位感应器，以及闭路摄像机。水位感应器能提供沟渠的水位数据，当局在豪雨骤下时能实时监测现场情况，协助当局根据实况更快采取应对行动。

4）携手合作 防洪多元的设计

公用局高级助理署长黄洁芳说，新加坡的土地有限，护岸方案必须有增值与多元化功能的效益。公用局必须和不同政府机构整体协作，包括与市区重建局、国家公园局、建屋局等联手，共同保护家园。

市区重建局规划师陈育莹表示，市区重建局从城市规划的视角出发，将公用局的护岸策略纳入总体规划中。他们也会根据各别区域的独特生态环境和用途，护岸的同时也争取创建多元化功能的空间，例如在社区纳入更多消闲空间的设计。

各机构都齐心协力将防洪纳入规划中，争取最大的效益。例如，自2011年开始，填海土地都比平均海平面高出至少四米，新建造的关键基础设施如大士港口（Tuas Mega Port）、樟宜机场第五搭客大厦，也会比目前的平均海平面高出至少五米。

混合性手法 打造多功能方案

公用局已经采纳自然与硬件工程的混合手法，例如结合红树林和人工防护的建设，或建造促进多样性生态的防浪堤、石坡护岸堤，打造出多功能的解决方案：

例子1——ABC水源计划：防洪 休闲 美化

碧山-宏茂桥公园成功打造成多功能公园。（图/国家公园局提供）

在“活跃、优美、清洁 – 全民共享水源计划”（简称ABC水源计划）下，碧山-宏茂桥公园与加冷河修复成多功能公园：当局以大自然为轴的亲生态技术加固河岸，公园能防洪、同时增添休闲空间，为家园更添活力和多元价值。

例子2——地下储水池：充分利用空间

史丹福地下储水池能储存所收集的雨水，再将雨水引回沟渠，并排入滨海蓄水池。储水池上面的空间也被充分利用。（档案照）

CPG公司和公用局合作建造的史丹福储水池，充分利用排水和分水渠系统周边的空间。

哈里曼说，地下储水池建在植物园附近，能储存从荷兰路一带收集的雨水，过后将雨水引回沟渠，并排入滨海蓄水池。储水池上面的空间，则是旅游巴士停车场和国家胡姬苗圃地，毫不浪费土地和空间。

全民参与 增强社区韧性

永续发展与环境部长傅海燕（白衣者）出席首场“护岸有方对话系列”对话会。（档案照）

当陈明首知道若任由海平面上升，就会像永久性淹水时，她表示：“我们不能让这种事发生，代价太高了。”

不过，你我能做些什么吗？

专家认为，个人若发挥协作力量，不让地球继续“发烧”，就有机会改善劣势，放缓海平面上升的速度。环保、节能省水、减少不必要消费、选择本土产品，这些小举动都能协助新加坡减少碳排，为地球尽力。

杨教授说，新加坡人一起努力，就能创建一个更加强大，更具韧性的城市。

“国民和社区的无数利益相关者应该积极参与，与当局携手应对气候变化带来的威胁，主动掌握管理家园的自主权。若靠政府单方面决策，将非常艰辛，事倍功半。”

今年10月，公用局已主办了两场“护岸有方对话系列”的对话会，邀公众一起探讨如何避免我国海岸线受海平面上升的威胁，共同打造更宜居的环境。在10月中举行的首场对话会就吸引了大约135名来自不同领域的公众，针对市区—东海岸的海岸线防护措施展开讨论。

何才德认为：“社区韧性和集体应变的能力非常重要。大家最了解自己生活的社区，最能提出实用的建议，更能推动护岸和改造方案，共同打造理想的居住空间。”

捍卫家园，上网查询。

让我们一起创新、加强认知，共同参与吧！

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