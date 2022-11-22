强化专业技能 酒店业闯出一番事业

劳动力发展局为求职者提供培训机会，掌握相关技能，让他们把握酒店业提供的新工作与新职位，积极做好准备。

管理酒店前台、主办社区活动，协助共享居住物业里的不同部门；如此广泛的工作内容会令一些人望而却步，却是杨泳发的日常工作。

杨泳发的职衔是lyf客务总管（lyf guard），但他不是救生员，而是新加坡lyf纬壹科技城共享公寓的lyf客务总管。

lyf Guard是这家雅诗阁旗下酒店式共享公寓的代表人物，日常职务中经常都需要扮演不同角色。像这样的职位需要灵活应变，他把这方面的特征归功于2020年参加的酒店专业人员转业计划（Career Conversion Programme（CCP）for Hotel Professionals）。

由劳动力发展局（WSG）主办的计划让他接触到不同部门，如客房服务、工程部，协助他对酒店业有更深入的认识。

他说：“这项计划让我对像lyf纬壹科技城共享公寓这类物业的不同方面，有更全面的认识。掌握了这些知识让我有所准备，能承担更多的职务和更广泛的工作内容。”

考虑加入酒店业或在这方面发展事业的人士，酒店专业人员转业计划是很好的选择。以下漫画让你了解更多。

无论是想要加入酒店业或是提升技能在事业上晋级，劳动力发展局的专业人员转业计划都可协助你在职场上与时俱进。点击了解更多。

为自己添加技能与机会

杨泳发在16年前展开酒店事业，先是在新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院（SHATEC）接受培训，之后在多家新加坡五星级酒店工作。2020年，他在乌节路雅诗阁担任Ascott Host已有两年，觉得是时候拓展事业选项。他选择怎么样的前进方式？提升技能。

他的努力得到回报。完成酒店专业人员转业计划之后，他当上了lyf Guard，这是lyf共享公寓增设的新职位。他尤其喜欢工作上“没有两天是同样的”；每一天都是新的机会，让他发挥最新掌握的酒店业技能，处理不同的事务——无论是与lyf住客交流，或是主办实验性活动，如烹饪工作坊、集体脚车出游、泳池派对等。

他说，酒店专业人员转业计划使他对未来的发展更有信心。“我相信自己在酒店事业的发展道路上，这个计划将继续为我打开更多扇门，探索酒店里的更多角色与功能。”

趁早加入酒店业

随着新加坡旅游业的疫后复苏，酒店业出现更多机会。求职者应该保持灵活，重新学习新技能，或是勇敢踏出舒适圈，以探索更多机会。

劳动力发展局高级职业辅导员江韵冰说：“疫情加速业界采用科技数码化和提高生产力。因此，要不受现有职务局限，积极拓展技能，与时俱进迎接未来事业机会，是很重要的。”

无论是想要自我提升或加入酒店业，劳动力发展局都能在你的求职路上一路相伴。劳动力发展局的酒店专业人员转业计划旨在为像杨泳发这样的新加坡人培养新技能，开发新能力，以便接下增长行业的职务，或重新设计工作的角色，即便是完全没有相关工作经验的人士业也能充分把握。

求职者也可使用劳动力发展局的职业联系站（Careers Connect）和新心相连就业与技能中心（SGUnited Jobs and Skills Centres），参与劳动力发展局的一系列活动与计划，从职业工作坊到交流活动、行业讲座，甚至专属的一对一职业指导。

劳动力发展局和你一起，探索新领域，把握新契机！点击了解更多。

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【本文由劳动力发展局呈献】