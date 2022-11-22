陈振传护士奖冠军得主 改善年迈病患生活素质 吴佩璇17年辛劳不忘初心

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

发布 / 2022年11月22日 5:00 AM

　陈笃生医院高级助理护士吴佩璇在神经内科病房工作已有17年，却始终保持当年加入行业的初心。她打算会进修，掌握科技来改善病患护理。（张思庆摄）
　陈笃生医院高级助理护士吴佩璇在神经内科病房工作已有17年，却始终保持当年加入行业的初心。她打算会进修，掌握科技来改善病患护理。（张思庆摄）

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儿时常与父母到疗养院当义工，多次目睹失智症和中风对年长者生活造成极大不便，吴佩璇下定决心成为一名神经内科护士。她立志照料行动不便，甚至无法用言语表达想法的病患，希望能提升他们的生活素质。

这名37岁的陈笃生医院高级助理护士，在神经内科病房工作已有17年，却始终保持当年加入行业的初心。“让我最满足且仍对这份工作保持热忱的，是看到失去行动或自理能力的病患一天天康复。”

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