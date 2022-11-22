妇女申诉：邻家装修钻墙 我家天天“地震”

妇女申诉，楼上邻居装修工程两个月，承包商天天钻墙，噪音难忍，家中“地震”，镜子掉、玻璃碎，苦不堪言。

苦主陈女士（54岁）告诉《新明日报》记者，与母亲、侄女同住在黄埔一带的惹兰登德兰（Jalan Tenteram）第117A座组屋，楼上搬来新屋主，装修工程从9月29日开始后，便成为了一家人的梦魇。装修工程的第一天，陈女士的住家就受工程影响，导致住家一片狼藉。

“我当天下午3时许回家，听见楼上传出敲敲打打和钻墙的噪音，屋内地板频频震动。我进房就看到桌上的玻璃摆设品掉落一地，满地玻璃碎片，厕所的镜子也从墙上掉下，太可怕了！我清理碎片时还被割伤，因此联系当局投诉。”

她透露，事后查看告示，得知新邻居的装修工程为期一个月，10月28日竣工。

“由于对方合法申请，我只能忍耐。我一整个月天天都听到钻墙的声音，很烦躁，身心倍受影响！他们一周六天，每天早上9时许就开工，傍晚6时许才离开。有的时候，装修工人甚至做到晚上8时，超出了许可时段，我曾忍无可忍，致电给承包商要求他们停工。”

苦忍一个月后，陈女士惊悉装修工程一拖再拖。

“我日前在‘一联通’（OneService）发现工程又延长到11月27日了，真的没完没了！已经装修两个月了，冷气都还没装好，我真的不知道还要忍多久。”

完整报道，请翻阅2022年11月22日的《新明日报》。