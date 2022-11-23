精深局报告增添新内容 指引熟龄雇员掌握经济所需技能

精深技能发展局为四五十岁的受雇者提供培训与转换工作的选项与建议，协助“填补”新领域工作所需技能，提高他们的受雇能力

精深局在星期二（11月22日）发表的2022年报告中，增添了针对四五十岁熟龄雇员的内容。它去年开始发布这份报告，让民众了解未来经济对哪些技能的需求高，以及哪些可转移技能吃香，从而帮助人们进行职业与培训规划。

报告指出，本地居民劳动队伍中约半数是40岁至59岁者，主要在营运与行政、行销与市场营销和客户服务、人力资源、金融与会计、工程与科技这五个领域工作。他们有丰富的工作经验，但所在领域正在转型，面对工作性质改变；他们在“填补”所需的新技能后，将可以更有信心地工作，或者转换岗位。

以行销与市场营销和客服领域为例，这类员工有客户管理、协商与应变能力等技能与经验，可在其他工作派上用场。比如，客服人员若想转做营销，他们须“填补”的技能包括市场调查与分析、活动策划等；报告也列出了相关课程。

教育部长陈振声星期二在技能创前程奖项颁奖礼上说，这份报告旨在提供指引，让人们获取培训等相关信息，从而自发地规划个人学习。报告包括针对四五十岁的雇员的内容，是要向他们建议可行的技能提升途径，支持他们在同个领域或跨领域转换工作。

“雇员可以掌握优先技能，进入高增长领域。他们学习了新技能，可在高增长领域从事与现有岗位相关的工作，也可在提升技能后，把现有工作做得更好。”

精深局将继续与商会等伙伴协作，了解各领域所需的技能，并与大专学府和培训机构开发新课程。

今年的报告和去年的一样，聚焦数码、绿色和关护经济（care economy）这三个高增长领域。精深局是根据就业市场从2018年至2021年的招聘情况，确定需求高的技能，以及受欢迎的可转移技能。

其中，关护经济是指为人们提供看护、支援和教育服务的工作领域，涉及职业包括医护、社区看护，以及各年龄层的教育与培训。

精深局说，在未来的报告中，它将根据市场情况，重点分析特定领域或群体的技能需求，除了供个人参考，也有助于有关方面规划培训。技能创前程新兴技能的系列课程明年起更新，将根据数码、绿色和关护经济等高增长领域的需求来设计内容。