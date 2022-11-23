食品局推出海上渔场指南 助业者做准备转型

新加坡食品局推出一份指南，协助现有渔场经营者和有意在本地设立海上渔场的业者，了解相关程序和监管要求，以便更好地安排资源、财务和项目进度，为海上渔场转型做准备。

这是食品局继2020年为陆地农场整理出行业指南后，推出的另一份指南，内容包括设立海上渔场的主要监管要求和程序，如所须文件、费用和核准过程的时间等，以及相关政府机构的联络方式。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨星期二（11月22日）在新加坡鲜农总会（Singapore Agro-Food Enterprises Federation，简称SAFEF）成立五周年庆祝晚宴上致辞时，宣布上述消息。

食品局在文告中提到，在草拟指南时，食品局咨询了包括新加坡建设局、国家环境局、经济发展局，以及海事及港务管理局等政府机构，也纳入鲜农总会的意见。这份海上渔场指南有助于加快渔场的发展步伐，进而加强本地生产农产品的能力，推动我国达成30·30愿景。

为提升我国的粮食自给能力，政府在2019年推出“30·30愿景”，希望到了2030年，本地出产的农产品可以满足国人30％的营养需求。

业者可登录食品局网站www.sfa.gov.sg查阅上述指南。食品局会定时更新指南，确保内容跟上最新的监管要求。

许宝琨致辞时说，近期和鲜农总会领导层开会时，他们反映不论在提高竞争力、掌握本地监管机制或采纳环境可持续的耕作方式，都应根据本地农场的需要定制方案。

“我同意他们的评估。这意味着要推出特定方案，在整个价值链上支持我们的农场，从确保有充足的种子、饲料和鱼苗等农业投入品，到有足够的消费者需求和对本地农产品的承购，让农场具商业利益。”

在这方面，鲜农总会将设立不同的委员会，解决不同农业领域的问题。其中，已成立城市农场委员会，探讨如何协助农场有效应对电费上涨；水产养殖委员会则会探讨设立孵化场，为渔场供应鱼苗和幼鱼。

总会接下来也会提供企业管理、农场管理和技术咨询等方面的援助，支持农场和农业生态系统的发展。

与鲜农总会合作 成立两行动联盟

食品局正与鲜农总会合作成立两个群策群力行动联盟，一个负责本地农产品的供需，另一个会通过消费者教育和品牌宣传，提高公众对本地农产品的认识。

鲜农总会今后几年也会在结构上做一些调整，包括增聘人手推动不同的计划，以及让不同领域的专业人士加入董事会，以更好地协助业界应对未来的挑战。

许宝琨感谢鲜农总会的贡献，让会员之间有更多合作，推动本地农业食品行业的转型。他说，在全球食品安全和供应链继续面对挑战之际，这种合作尤其重要。我国的30·30愿景需要业者和消费者的深入参与。