报告：数码绿色及关护经济仍是高增长领域

《未来经济技能需求》报告列出18个新兴技能类别，包括人工智能与数据分析、环境可持续发展管理、以人为本的护理、先进制造业与供应链等；目的是让人们了解未来经济对哪些技能的需求高，以及哪些可转移技能吃香，以帮助人们做职业与培训规划。

数码、绿色和关护依然是高增长经济领域，今年的《未来经济技能需求》报告继续重点介绍这三个领域，并介绍制造业因应工业4.0计划转型所需的技能。

报告列出18个新兴技能类别，包括人工智能与数据分析、环境可持续发展管理、以人为本的护理、先进制造业与供应链等；目的是让人们了解未来经济对哪些技能的需求高，以及哪些可转移技能吃香，以帮助人们做职业与培训规划。

精深技能发展局星期二（11月22日）发布2022年《未来经济技能需求》，这是当局第二次发布这份常年报告。

客户群扩大 数码技术需求日益增长

报告指出，随着业界不断通过数码平台来扩大顾客群，数码经济对软件设计和关于客户服务体验的技术需求日益增大。绿色经济也日益重视碳足迹管理、环境可持续发展和管理等方面的技能。至于关护经济，与利益相关者协作、人力资源发展和职业辅导都是需求越来越大的技能。

教育部长陈振声指出，要推动转型，个人必须改变思维，企业与业界伙伴同样须有新思维，有针对性且及时地支持雇员提升技能。

“如果各方协力配合，重新设计培训和课程，让成人学员根据个人的时间和进度掌握新技能，我们就能够确保国家经济和个人保持竞争力。”

去年的《未来经济技能需求》报告整理出雇主认为重要的16项“关键核心技能”（Critical Core Skills）后，精深局与成人学习学院便向约2000名雇员展开调查，以了解这些软技能在职场的应用。

这16项核心技能包括协作能力、全球视野、决策能力、应变能力等。根据调查，个人管理、影响力和创意思维是职场最重视的三大核心技能。

报告也按工作性质将工作人员归纳为七类，如前线人员、培育人员和交易人员等，并按各类型列出最重要的技能。

例如，对售货员和德士司机等前线人员来说，个人管理、以客为本和影响力被列为最重要的三大技能；培育人员如教师、人力资源工作者等则更须要展现个人管理、创意思维和沟通能力；交易人员如行销和业务发展经理，则以解决问题的能力、创意思维和决策能力为重。

公众可通过线上分析工具，了解自己哪些方面的能力较不足。