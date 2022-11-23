呼吁公众迈向零垃圾 青年创作短片宣导可持续生活方式

国家环境局配合环境永续青年计划，与本地视频平台公司Viddsee合作推出名为“迈向零废弃”的项目，鼓励年轻影片制作者制作宣导影片，提升公众的环保意识。

本地年轻影片制作者创作短片，通过各种方式提醒保护环境人人有责，实现零废弃应在生活中点滴做起。

国家环境局配合环境永续青年（Youth for Environmental Sustainability）计划，与本地视频平台公司Viddsee合作推出名为“迈向零废弃”（RoadtoZero）的影片制作项目。

这个项目旨在鼓励年轻影片创作者，以零废弃和追求可持续生活方式为主题制作宣导影片，以提升公众的环保意识，并在生活中贯彻。

王傢靖（29岁）创办了纪录片制作室OKJ Works。为参与这个项目，他制作了一部约六分钟的短片，让观众跟着镜头，一探新加坡这个花园城市中随处可见的废弃物。

为了使短片更丰富多彩，他赋予废弃物各种动物个性，还邀请了一名能模仿英国大自然纪录片之父大卫·艾登堡（David Attenborough）声音的解说员为短片旁述。这些旁白通过反讽的格式和幽默的口吻，巧妙地提醒废弃物管理的重要性。

王傢靖受访时说，废弃物管理对于解决气候变化问题至关重要，制作这部纪录片的用意，就是要提升大众这方面的意识。

三部得奖短片创作者 各得1万2000元奖励

这个作品最终从85个参与作品中脱颖而出，成为三部得奖短片之一。三部短片的创作者各得1万2000元的奖励。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期二（11月22日）出席了在淡马锡店屋举行的短片首映礼。

他致辞时说，年轻人是明天的领导者，有能力为保护环境做出积极改变。

他说，废弃物对我们日常生活造成的影响可能不那么显而易见，这些制作者通过提出对废弃物以及它们影响生活的看法，可促使大家反思自己的消费习惯及其产生的垃圾。

蔡玮琦（26岁，自由导演兼创作者）的作品也得奖。她的制作探讨了升级再造（upcycle）的概念，片中描述一个老旧橱柜被改造成猫爬架的故事。

她希望通过短片让人们认识到旧物和二手物件仍有价值，进而鼓励更可持续的消费方式。

“我们不必在一夜之间成为‘生态达人’，所需要的只是愿意开始尝试的心态。”

公众如果要观赏这些得奖影片，今天起可以上网，或浏览Viddsee和“清洁与绿化新加坡”（Clean & Green Singapore）的社交平台。