13世纪的藏传佛教铜像、两三百岁的奥斯曼帝国木制教堂模型、20世纪的本地传统祷告马来鼓——亚洲文明博物馆推出新展览,通过100多件珍贵文物探讨人类和宗教信仰的历史。

经过三年的筹备,博物馆团队从本地国家收藏、私人收藏和各地社区集合了100多件来自不同国家地区和宗教信仰的文物。在这个名为“身体和灵魂:思想和行为中的人体”(Body & Spirit: The Human Body in Thought and Practice)的特别展览里,每一件都承载着各自深厚的文化背景和意义。