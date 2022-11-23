病假期间外出通宵玩滑板 青年被判缓监及履行社区服务

因喉咙痛去看诊，青年称在等待进行核酸检测时头晕，还未做检测就回家睡觉，三个多小时候后却出门找朋友，甚至在病假三天期间天天出门，其中一次与朋友到滨海湾通宵玩滑板。

现年21岁的青年费迪承认一项违反传染病法令的控状，另两项交由法官下判时一并考虑后，星期二（11月22日）被判接受缓刑监视九个月和履行40个小时社区服务。他也必须在这期间遵守宵禁，晚上10时至隔天上午6时不得出门，母亲则须以5000元担保被告在缓刑监视期间表现良好。

根据案情，被告因为连续两天喉咙痛和咳嗽，在2020年11月11日上午9时许到综合诊所看医生。

医生当时诊断被告出现急性上呼吸道感染，指示他进行核酸检测，并开了三天的病假给他，让他在家休息直到13日，除非检测结果呈阴。

不过，被告称家里已有足够的药物，因此拒绝医生开药。

被告过后被安排在另一个房间等候进行检测，但他称自己感到头晕，于是在当天上午约10时50分离开诊所，搭乘公共交通工具回家吃药和睡觉。

求诊返家三小时就搭车出门找朋友

不过，约三个多小时后，被告就出门搭巴士去找朋友，两人过后还去了咖啡厅，但当局无法确定两人何时离开。

医生当天发现被告未做核酸检测就离开诊所后，立即通报卫生部。

调查显示，被告在同月12日和13日连续两天出门，包括和朋友在商场吃饭、送朋友回家，以及从晚上7时至隔天上午8时在滨海湾通宵玩滑板。

主控官指出，被告案发时19岁，评估报告显示他适合接受缓刑监视，因此不反对他接受缓刑。

被告在母亲的陪同下出庭，他向法官承诺会奉公守法。