字述一年2022：启

年度汉字投选活动“字述一年”从11月14日起推介10个汉字。若要以一个字总结这一年，你的选择会是什么？点击链接，投选你心目中的年度汉字。

抗疫两年多，经历过隔离和封锁之后，开启也好重启也罢，都是希望的曙光，足以让我们心情澎湃。

“启”也有启蒙、启示的意思。正如历史上重大传染病给人类带来反思一样，我们也应该问自己，该如何总结人类与冠状病毒的这场较量？

一场突如其来的大流行病，让全世界瞬间进入停摆状态。大家始料不及，内心充满了惶恐与不安，生活仿佛停留在检测、隔离、禁足的循环中周而复始。人与人之间，口罩隔着最大的距离，连握手都成了禁忌。

原以为这是另一场沙斯，会在短时间内结束，但人类过于低估冠状病毒，它肆虐了整整两年，变种又变种，至今仍笼罩全球，逼着人类学习与它共存。

但随着世界冠病疫苗接种覆盖率越来越高，疫情得到一定控制，在既要拯救生命，也要挽救生计的两难中，世界多国终于在2022年解除封锁，开启国门，重启经济。人流、物流恢复往来，机场重新挤满了国际旅客，咫尺天涯的亲人好不容易能够再次团聚，泪眼相拥的场面历历在目。

台湾结束对入境者强制性隔离的措施，重新开放边境。今年10月13日，桃园国际机场迎来第一批来自泰国的旅客。（法新社）

全面重开国门 滨海湾歌舞升平

“启”，基本字义为开也。抗疫两年多，经历过隔离和封锁之后，开启也好重启也罢，都是希望的曙光，足以让我们心情澎湃。

蕞尔小国新加坡，开放型经济可说是我们赖以求存的命脉。我们别无选择，也没有条件闭关锁国，在逾九成人口完成接种，重症率可控，即使有新一波疫情也不会伤筋动骨的情况下，我们在今年4月也全面开放国门，向国际社会传达了新加坡致力于安全重启的强烈信号。

边境重开后随之而来的是社交、商业、文化、体育活动的重启，李显龙总理在国庆群众大会上呼吁，走出冠病阴霾的新加坡，需要全民团结，维持互信，重启因疫情耽搁了两年多的未来建设和政治接班工作。

9月底重启的F1新加坡大奖赛，呼啸而过的轰隆声闹腾着新加坡的夜色，30万人挤爆滨海湾的场面，给了我们一个歌舞升平的错觉。

但世界依然动荡，因为疫情而产生的对全球化的不满持续发酵；俄乌两国重启谈判希望渺茫；朝鲜可能重启自2017年以来的首次核试验让朝鲜半岛风云再起；疫后经济活动重启导致需求剧增，供应短缺，加剧全球通货膨胀，已经影响到很多人的生活，尤其是低收入群体。

世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛今年9月底在滨海湾赛道开跑。（张思庆摄）

疫情恐难避免 大流行却可防范

“启”也有启蒙、启示的意思。正如历史上重大传染病给人类带来反思一样，我们也应该问自己，该如何总结人类与冠状病毒的这场较量？我们从中学到了什么，获得了什么启示？

个人层面可以是对生命价值和意义的警醒，对自然的敬畏之心，对个人卫生和生活习惯的重新检视。往更大层面思考，疫情暴露了世界是脆弱的，人类乃休戚与共的命运共同体，大流行病的传播不分国家、种族、信仰、贫富，只有各国放下分歧，团结合作，共享信息、资源和知识，弥合差距，才能战胜病毒，共渡难关。

眼下疫情还未结束，或许终将不会结束，下一场毁灭性的瘟疫可能随时会再来。美国流行病学家布里连特（Larry Brilliant）曾说：“疫情暴发无法避免，但大流行可以防范。”世界的确无需活在下一次大流行病的惶恐中，但我们必须从这次的抗疫启示中吸取经验教训，避免重蹈覆辙，采取措施预防下一次的大流行。

根据世界卫生组织的数据，冠病这场全球公共卫生危机至今已造成逾650万人死亡。世界这次没有做好准备。

但我们曾经克服了流感、鼠疫、天花、霍乱。流行病在历史上的猖獗，让科学家发明了各种疫苗，让病毒学和细菌学有了突飞猛进的发展，这些都是经过各种疫情的洗礼后人类获得的珍贵启示。

我们有理由相信也应该相信，人类的智慧在完成这次抗疫的淬炼之后，会变得更加闪光。

点击视频，看鼎艺团高胡演奏家陈彦聪如何以《平湖秋月》诠释 “启”。

我的字述

古字的“启”，形象地用一只手打开一扇门。它的本意是开， 也用于表达开始、开创、开拓的意思。 冠病大流行的第三年，尘封的世界终于按下重启键。 各地陆续打开边境，人们拉着行李箱重新登上飞机， 开始一趟趟想走就走的旅行；各国领导人告别“云端”， 重启面对面的线下外交；各种人潮涌动的大型活动， 让沉寂许久的城市又热闹起来。 “启”字让人看到希望。我们深知时间之矢不会倒转， 但世界那么努力要回到疫情之前，正是为了翻开新的篇章， 奋力开拓一个带着希望的未来。 ——杨丹旭《联合早报》，中国新闻主任

字述风云

4月1日：多国开启门户 振兴旅游业

亚洲多地今年陆续开启国门，航空业重启步伐稳健。新加坡4月陆续放宽边境措施，让完成冠病疫苗接种者不必接受行前检测或隔离就能入境。

马来西亚同一天也全面重开边境，新马两国重启陆路通道后，不少定居本地的马国公民归心似箭，赶在凌晨摸黑越堤回家。

4月16日：确立政治接班 我国重启未来建设

（李健玮摄）

新加坡的未来建设和政治接班工作，因冠病疫情耽搁了两年多，今年正式重启。

财政部长黄循财4月获推举为第四代领导班子领军人，随后升任副总理，并在6月启动“新加坡携手前进”运动，以更新社会契约。

我国也重启基础设施建设，包括发展大士港口、樟宜机场第五搭客大厦，以及重新发展巴耶利峇空军基地原址。

9月14日：习近平访中亚 中国重启外交活动

（路透社）

中国国家主席习近平9月出访哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦，并出席上海合作组织峰会，是2020年1月以来首次出国访问。

学者分析，这显示中国将在中共二十大后，全面恢复线下外交活动。

中国也加速重启主场外交活动，印度尼西亚总统佐科7月对中国展开为期两天的访问，是北京冬奥会后首位访华的外国元首。

作者是《联合早报》副总编辑兼副刊主任

投选方式

投选活动将于12月2日（星期五）截止。年度汉字会在12月7日（星期三）中午通过直播节目揭晓。本届“字述一年”汉字投选活动，由《联合早报》和凯德集团联合呈献。参与投选活动将有机会赢取以下奖品：

Ascott Star Rewards 服务公寓住宿积分，可兑换全球多个服务公寓住宿（价值为1500元、1000元和500元，各一份）

凯德购物商场电子礼券（价值100元，共15份）

大众书局礼券（价值100元，共15份）

Epitex 电子礼品卡（价值50元，共30份）

职总平价超市电子礼券（价值50元，共10份）

两种投选方式

1. 点击链接，进入“字述一年”专网投票

2. 剪下《联合早报》报章上的投选表格，填妥后贴在信封背面，邮寄至：

《联合早报》“字述一年”

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