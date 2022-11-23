现年36岁的亚当在阿尔及利亚塞提夫出生长大。他从小就喜欢各种体育，对排球尤其着迷，年仅17岁就决定成为职业排球运动员。

从小就热衷排球，即使来到新加坡人生地不熟，也全情投入排球运动——对来自阿尔及利亚的亚当来说，体育不分国界，最大的意义在于聚集有同样爱好的人，大家为着同样的目标奋斗前进。

本名艾敏（Boukelkoul Amine）的亚当（36岁），在阿尔及利亚塞提夫（Sétif）出生长大。他从小就喜欢各种体育，对排球尤其着迷，年仅17岁就决定成为职业排球运动员。亚当的父母虽然有点犹豫，但看到他如此热爱排球，就同意让他一边求学一边打球。

清早健身、白天上课、傍晚训练的日常虽然十分辛苦，但亚当却乐在其中，就算放假到海边去也要打上几小时的沙滩排球。

“当你感觉到自己一天天地在进步，你会像上瘾那样，恨不得每天都能打球。”

随后的几年，亚当全身心投入到排球中，和队友一起出征各大全国和地区赛事。

亚当原本固定的生活，因在他乡的一次邂逅，经历了巨大改变。他2017年在马来西亚旅游时，遇到了一名来自新加坡的女子，两人坠入爱河后展开长达两年的异地恋，最后在2019年决定共结连理，在新加坡定居。

初来乍到的亚当并不知道排球在本地是否广泛流行，直到有一天他看到两名女生在邻里玩排球，难掩兴奋地上前与她们交谈。“她们起初可能觉得很奇怪，但我分享了自己的职业排球经验，也向她们传授技巧。她们的朋友随后也慢慢加入，我们因此决定成立女子排球队。”

身为教练，亚当的责任是照顾每名球员的不同习惯和性格，打造一个富有热忱和安全感的环境，鼓励他们不断提升球技。

不到两年的时间，球队已经扩大至19人，期间也第一次参加了比赛。由于没有资金来源，亚当和球员都须投入金钱以订用场地和购买设备等。“但看到每个人对排球的热忱，我觉得很有意义和动力。”

除了继续训练女子队，亚当也希望成立男子队，让更多人加入排球社群。