当和事佬变伤人 六旬男监12周

受困厕所20分钟，食客怒气冲天向咖啡店老板抱怨，阿叔当和事佬却被回以“三字经”，气得动手打人，还捡起酒瓶玻璃碎片割伤食客的脸。

60岁的叶建华（音译）面对两项蓄意伤人罪和一项滋事罪，星期二（11月22日）承认其中一项，余项交由法官下判时一并考虑。

2021年4月21日晚上9时15分，一名63岁食客受困在美芝路第1座组屋咖啡店的厕所内，20分钟后才脱困。

食客十分生气，就对着咖啡店老板表不满，这一幕被坐在附近的被告看到，上前劝两句，希望食客能消消气。

据被告所述，食客却对他爆粗口，气得他也跟对方吵起来。

根据主控官庭上播放的电眼画面，可见被告将手机交给友人，然后上前跟食客打起来。

被告至少打了食客两拳后，被一名围观者拉开，食客这时的鼻子已在流血。

被告挣脱后，拿起桌上的一个玻璃酒瓶，又往食客的方向走去，但始终没能靠近对方。

被告的友人不断拉开两人之间的距离，但食客却追上来。间中，被告手中的酒瓶掉落在地，他便捡起玻璃碎片，准备待食客走向他时用来反击。

食客见没人拦着，就扑向被告攻击他，被告则用已握在手中的玻璃碎片反击，割伤了对方的脸。

视频中可见食客的白色上衣瞬间染红了鲜血，还被被告推倒，跌坐在椅子上后，失衡摔落在地上。友人见状立即拦住被告，并把他带走。

食客脸被割伤七公分

医药报告指食客脸上有道七公分的割伤，额头和嘴唇都有伤，左眼也被打得淤青，拿了14天的住院病假。

完整报道，请翻阅2022年11月23日的《新明日报》。