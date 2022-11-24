技能创前程培训补助 截至6月仅29％国人使用 委员会吁通过雇主加强推广

根据国会预算委员会星期三公布的报告，过去三个财年，政府平均每年花12亿元，推动就业与技能培训计划。

截至今年6月，不到三成的新加坡人使用了技能创前程培训补助。国会预算委员会建议政府加大力度，鼓励人们利用补助，包括从雇主方面着手，以推广终身学习。

国会预算委员会星期二（11月22日）向国会提呈报告书，此次检讨重点放在终身学习以及产业转型蓝图的推行，关注冠病疫情对这两项计划进展的影响。