成绩越好折扣更多 海底捞分店促销惹议

成绩越好折扣越高，海底捞在小六会考放榜之际进行优惠促销，在引发争议后即做出纠正，让所有考生都能享有同样折扣，并将促销延长。

连锁火锅餐馆海底捞于星期一（11月21日）赶在小六会考成绩出炉之前，在脸书上宣布推出以学生成绩分等级的折扣促销活动，最高折扣为30元，却在约一小时内火速撤换贴文。

《海峡时报》报道，原有的促销条例按考生的积分等级提供出优惠折扣，考得4至7分者可享有30元折扣，8至11分者可获20元折扣，12至20分则可得10元折扣。

促销原本只进行至星期四（24日）并仅限于城市广场购物中心（City Square Mall）的分店，且顾客须消费至少150元才能享有折扣。

然而在同一天内，海底捞将脸书原有的贴文撤下，并发布新的贴文，分享经调整后的促销条件，食客只要出示小六会考成绩单证明孩童是本届考生，只要消费满150元，一律可享30元折扣。

原有折扣优惠模式因以学生成绩积分等级给予差别待遇在网上引起争议，海底捞发言人在回复《新明日报》询问时透露，该门店单店活动旨在鼓励及慰劳参加小六会考的考生，并在意识到条款有欠妥当后第一时间做出纠正，给予所有应届考生最大优惠。

“我们对事件造成的误解和不便表示歉意。为了让更多学生可以享受此优惠，城市广场购物中心门店已将活动延长至11月30日，星期一至星期四全天可使用。”

《新明日报》记者星期四早上走访城市广场购物中心，了解到该门店星期三（23日）来光顾的食客比往常增加约10%。

完整报道，请翻阅2022年11月24日的《新明日报》。