环境局探讨用机器人清理小贩中心桌面

国家环境局探讨使用机器人协助清理小贩中心的桌面，以减轻清洁工人的工作负担，为食客提供更好的用餐环境。

环境局日前通过政府电子商务网站GeBIZ招标，邀机器人供应商设计适用于小贩中心的桌面清理机器人。根据招标书，机器人必须在无人监督的情况下自动辨认出适合清理的桌面，并在少于一分钟内完成清理工作。

获选参与计划的业者也须提议可装置在机器人身上的通报机制，让机器人在发现有它无法清理的桌面时，通知清洁工人接手。

环境局回复《联合早报》询问时说，实行食客强制归还餐具和托盘的条例后，在一定程度上减轻了清洁工人的工作负担，但他们仍须在餐具和托盘送清洗前，分类好餐具和丢弃食物残渣，并清洁桌面。

“环境局因此有意探讨在小贩中心使用机器人清理桌面，协助清洁工人缩短翻桌所需的时间。为期两个月的测试会在一个合适的小贩中心展开。机器人最基本须具有感官能力，把餐具托盘和桌面上的垃圾区分开来。”

目前，一些食阁使用机器人收碗碟和托盘，但不清理桌面。

环境局拟议开发的机器人必须能快速穿梭于小贩中心内，且不对食客和小贩造成不便和伤害，也不会破坏小贩中心的设施。机器人会将桌面垃圾，例如骨头、包装纸、用过的纸巾，以及食物残渣扫进所配有的垃圾箱，然后以抹布擦干净桌面。当机器人感应到垃圾桶满了，会到指定区域清空垃圾箱。

小贩中心每天的营运时段内，机器人的总充电时长不能超过一小时，并且须在充电后连续操作数小时，以确保它在用餐高峰期能持续工作。

料在马西岭小贩中心试行

这项机器人测试预料会在马西岭小贩中心进行。根据招标书，机器人供应商设计桌面清理机器人时，须以马西岭小贩中心的座位距离为标准。

马西岭小贩中心的小贩受访时透露，之前已听说那里可能展开机器人测试。他们表示不排斥机器人清理桌面，但对机器人的有效性持保留态度。

据记者观察，该小贩中心格局宽敞，座位之间有相当的距离，有利于机器人穿行。小贩中心也有一个相当大的托盘收集中心，约四个小贩摊位的大小，相信可用来安置机器人和充电底座。机器人也可以在托盘收集中心内清空垃圾箱。

方姓菜头粿小贩认为，使用机器人不是坏事，但前提是机器人得真的把桌面抹干净，速度要快，不会阻碍到食客及妨碍小贩的工作。

林姓饮料摊小贩则担心，使用机器人的费用会由小贩承担。她透露，除了摊位租金和杂费，每个摊位每月还得付500元的洗碗费，如果还须付费使用机器人来清理桌面，会让他们吃不消。

受访小贩普遍认为，机器人不适合用于较旧、座位距离小，以及人流非常高的小贩中心。以麦士威小贩中心为例，除了白领食客多，也吸引许多游客，或许较不适合使用机器人。该小贩中心的黄姓糕点小贩说，那里在用餐高峰时段都挤满了人，根本没空间让机器人穿行。一些游客不熟悉本地条例，没有归还托盘和餐具，也会阻碍机器人抹桌子。