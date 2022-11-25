逾8万公务员可获1.1个月年终花红

逾8万名公务员将获得1.1个月的年终花红，加上年中发放的0.35个月花红，今年的常年可变动花红为1.45个月，是2018年之后最多的。等级MX15及以下的公务员，也会额外获得一笔700元款项。

俗称的“第13个月花红”也会照常发放，这是不计入养老金的常年薪金津贴（Non Pensionable Annual Allowance）。

公共服务署星期四（11月24日）发文告说，考虑到整体经济状况，政府与公共部门工会密切磋商后，决定了年底的常年可变动花红（Annual Variable Component）数额，以肯定公务员不懈的努力和贡献。

公共服务署指出，配合全国工资理事会有关提高低薪员工收入的建议，政府继续采纳渐进式模式决定所有公务员的常年可变动花红，初级公务员今年全年可领取的额外一次过款项可高达1100元。

政府今年6月宣布，公务员可获得0.35个月的年中花红，较低薪的初级公务员和勤务员制度公务员，还可额外得到一笔200元或400元的款项。

今年常年可变动花红数额是2018年之后最高，公务员2018年的常年可变动花红等于1.5个月工资。2019年不包括高级公务员在内的公务员，常年可变动花红相当于0.55个月工资。2020年因冠病疫情，公务员没有获得年中和年终花红，超级薪阶公务员还减薪。去年经济好转，公务员全年获得1.3个月常年可变动花红。

我国今年第三季经济增长4.1％，略低于上一季的4.5%。鉴于全球经济下行风险显著，贸工部预测我国今年经济增长大约3.5％。虽然总就业人数持续增加，但9月失业率微幅上升，裁员人数增加。

全国职工总会副秘书长詹惠凤说，尽管未来不确定因素仍在，但今年经济成长尚算不错，发放1.1个月的年终花红是肯定公务员的付出，也显示政府对初级公务员的支持。

工会：助较低收入公务员应对生活费上涨压力

“职总鼓励雇主和雇员继续提高技能，以在这不断变化的时代保持竞争力。我们呼吁私人领域公司在年底也这么做，以感谢和照顾他们的员工。”

公共雇员联合会秘书长尚杰夫感谢政府接纳他们的建议，提供1.1个月年底花红和一次性700元款项，除了表彰公务员的付出，也可确保较低收入的公务员可应对通货膨胀和生活费上涨带来的影响。

“由于经济前景仍不明朗，我们很高兴政府肯定公务员的努力和贡献。公共雇员联合会致力于让公务员发挥作用，并做出有效贡献。”

今年的常年可变动花红数额是2018年之后最高，公务员2018年的常年可变动花红等于1.5个月工资。初级公务员今年全年可领取的额外一次过款项则可高达1100元。