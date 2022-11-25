字述一年2022：生

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对世界各地的人来说，这一年总算重新找回生命力，重获自由，一步步走出冠病疫情的牢笼。

一个国家要生生不息，生育率是关键一环，然而许多国家现在都面对生育率下跌，人口老龄化加剧的挑战。地球要生生不息，也需要每一个地球人的努力。

这一年来，你觉得自己重生了吗？

回想摘下口罩，走出户外的那一刻。

回想拿着登机证，步上飞机的那一刻。

再想想与亲人好友的聚会上，大家肆无忌惮的笑声，脸上灿烂的笑容。

对世界各地的人来说，这一年总算重新找回生命力，重获自由，一步步走出冠病疫情的牢笼。

这场讨人厌，又迟迟挥之不去的大流行病，夺走许多条人命，迫使大家直视死亡的无奈，换回的是学会珍视生命的可贵。

生老病死 告别方式不同

这是人生的规律，迎来生命，最终得告别生命。

当然，每个人的告别方式不一样，有人因冠病离世，有人在睡梦中走了。

像英女王伊丽莎白二世，应该就是最安详的典范吧。她9月8日在苏格兰的巴尔莫勒尔堡因“年老”逝世，享年96岁。

逝世前几天，英女王才刚委任现已辞职的特拉斯为首相。因为这场任命，人们有机会看到英女王在世的最后身影，当时镜头下的她拄着手杖，精神相当不错。

正因如此，几天后传出英女王逝世的消息时，几乎震惊全世界。

纵然她的逝世引发对共和联邦体制存在意义的重新思考，一些共和联邦国家彻底去殖民化的诉求再次点燃，英国君主制影响力在未来恐怕继续减弱，但无可否认，这位英国史上在位最久的君主，把自己奉献给国家，深受英国人民爱戴，也赢得世界多国领袖的尊重，她这一生可算是圆满无憾。

相反的，比英女王早两个月离世的日本前首相安倍晋三，他的一生以遗憾终结。

7月8日，安倍晋三在参议院选举期间为奈良县一候选人拉票，在街头发表演说时，突遭一名男子枪袭，抢救后不治，终年67岁。

安倍两度任相，2012年再度上台，在位共八年零八个月，是日本至今任期最久的首相。在他的推动下，“安倍经济学”等改革为日本做出贡献，他也支持多边主义和贸易自由化，使日本的国际存在感大大提高。

遗憾的是，他一生为政治拼搏，最终也因政治而丢了性命。

在本地，今年的“人生毕业生”也有数位对我国各领域有显著贡献，受人们所敬仰，包括文化奖得主、现代画会创办人何和应、新加坡航空首任董事经理林振明、新加坡足总会长林家栋，以及公共交通理事会主席、退休法官马格纳斯等。

生生不息 须要人人努力

一个国家要生生不息，生育率是关键一环，然而许多国家现在都面对生育率下跌，人口加剧老龄化的挑战。（海峡时报）

一个国家要生生不息，生育率是关键一环，然而许多国家现在都面对生育率下跌，人口老龄化加剧的挑战。

新加坡的情况，虽然生育率不至于“跌跌不休”，但尽管政府出台多项鼓励结婚生育的措施，生育率却未显著改善，一直维持在低水平。

我国去年共有3万1713个公民新生儿出生，居民整体生育率从前年的历史低位略微回弹，达1.12，但仍低于疫情前2019年的整体生育率（1.14）。

根据国家人口及人才署发布的《2022年人口简报》，整体生育率过去几十年呈下滑趋势，主要因为单身者比率上升、迟婚，以及夫妻生育较少孩子。

实际上，我国生育率自1977年起，就没达到过2.1的人口替代水平。为填补人口、保持国家活力，就得开放门户引进外来人口，这却容易引起国人的不满情绪，担忧工作机会和各种资源被抢走。

这确实是政府在制定政策时的难题。副总理兼财政部长黄循财启动的“新加坡携手前进”运动，通过多场与国人的对话会，聚焦讨论如何更新我们的社会契约，或许也能够为解决生育率问题找出新的思考方向。

地球要生生不息，就需要每一个地球人的努力。

近年来，全球发生的气候灾难越来越严重和频密，气候变化威胁着人类的生存，这个道理每一个国家都知道，但真正付诸行动的国家可能没那么多。

在日前结束的第27届联合国气候变化大会，各国的谈判一度陷入僵局，在加时谈判约36小时后终于达成协议，批准设立损失和损害基金，协助发展中国家应对气候变化造成的破坏。然而，大会未能促成各国更有力地减少使用化石燃料的承诺，让一些与会者大失所望。

全球气候灾难愈加频繁。今年8月，巴基斯坦面对严重洪灾。在西北部的开伯尔·普赫图赫瓦省遭遇强降雨后，一个家庭涉水穿过洪水灾区。 （法新社）

作为小国，新加坡尽自己的本分，制定更严格的减排目标，最迟在2050年达到净零排放。

我国已经在大会上提呈两项新减排目标。我国要比之前设定的2030年更早达到排放顶峰，并在2030年把温室气体排放量减至每年6000万公吨，之前的目标是年6500万公吨。

制定目标后，下一步就是要如何一步步去达成。这需要企业与个人对节能和减排有深刻的认识，有改变商业运作和个人习惯的决心，齐心采取实际行动，让地球再次生机勃勃。

点击视频，看鼎艺团笛子演奏家黄显行如何以《鹧鸪飞》诠释 “生”。

我的字述

“生”，是生命，也是生活。生命是大家拥有并珍惜的，尤其是过去数月数年，经历了全球大流行病和各种困难，我们都活过来了。 对一些人来说，死亡似乎很容易，活着却很艰难。活着会让我们想起那些因冠病或其他原因离世的人。生活在新加坡的我们，也会想着世界上其他地方的人过着什么样的生活，有的更严酷，有的更幸福。 展望来年的各种挑战，我们也在回顾各自的人生走了多远，如何生存，如何茁壮成长。有生命的地方，就有希望。 ——廖洋发，公民组织Oogachaga执行董事

字述风云

6月27日：我国出现首个 儿童死于冠病

（李健玮摄）

新加坡今年6月出现首起因冠病并发症死亡的儿童病例，死者是一岁半男婴，死因是冠病、呼吸道合胞病毒和肠道病毒感染引发的脑炎。

截至今年5月，美国累计冠病死例已超过100万人，意味着每330名美国人中，就有一人死于冠病，是发达国家中死亡率最高的之一。

7月8日：政治名人逝世 震惊世界

（路透社）

日本前首相安倍晋三今年7月8日在奈良市的大和西大寺车站附近，发表助选演说时遭到枪击，送院抢救五小时后宣告不治，终年67岁。

英国白金汉宫9月9日宣布英女王伊丽莎白二世逝世，享年96岁。苏格兰国家档案局公布的死亡证书显示，英女王是因“年老”而去世。

9月28日：世界各国 为“不生”发愁

世界各国不同程度地面临生育率持续下降的问题。

韩国今年第二季总生育率跌至0.75，再创新低。中国国家卫健委也说，中国总人口增速明显放缓，少子老龄化将成为常态。

新加坡去年共有3万1713个公民新生儿出生，居民整体生育率从前年的历史低位略微回弹，达1.12，但仍比冠病疫情前2019年的整体生育率（1.14）来得低。

作者是《联合早报》助理总编辑

投选方式

投选活动将于12月2日（星期五）截止。年度汉字会在12月7日（星期三）中午通过直播节目揭晓。本届“字述一年”汉字投选活动，由《联合早报》和凯德集团联合呈献。参与投选活动将有机会赢取以下奖品：

Ascott Star Rewards 服务公寓住宿积分，可兑换全球多个服务公寓住宿（价值为1500元、1000元和500元，各一份）

凯德购物商场电子礼券（价值100元，共15份）

大众书局礼券（价值100元，共15份）

Epitex 电子礼品卡（价值50元，共30份）

职总平价超市电子礼券（价值50元，共10份）

两种投选方式

1. 点击链接，进入“字述一年”专网投票

2. 剪下《联合早报》报章上的投选表格，填妥后贴在信封背面，邮寄至：

《联合早报》“字述一年”

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