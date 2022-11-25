新科大研究小组向300名居民收集意见，希望打造有利他们心理健康的空间。艺术菜园随之诞生，可帮助居民纾解心理压力。

两年半前，丈夫中风变成植物人后，陈秀云（69岁，兼职插花员）每天种植果菜，以纾解看护的心理压力。

今年6月，她参加“心理健康＠Pelatok艺术菜园”计划，获益良多，也希望将计划推荐给其他居民。

艺术菜园由新加坡科技设计大学“社会城市实验室”（SOULab）、樟宜综合医院和SAA Architects联手推出，位于四美路第162座组屋旁的公园，旨在让居民接近大自然、扩大社交圈、保持身心健康。

陈秀云和四五十个居民参加四次培训课，学习利用再循环材料，创造不同造型的“菜床”。

在亲手打造菜园的过程中，陈秀云学会了使用电钻，懂得如何给木料刷上加强韧性的涂层，也吸取到不少环保知识。

每天早上7时许，陈秀云都到菜园浇花。她说，菜园充满艺术气息，能起疗愈作用。“我常担心丈夫的病况，种菜转移我的注意力，让我有精神寄托。”

她说，“菜床”造型别致，吸引了很多人到菜园观赏。“我们种植芥兰和菜心等，至今为止的三次收成都与居民分享。”

去年8月，新科大建筑与可持续设计学院庄庆华副教授领导的小组，向300名居民收集意见，希望打造有利他们心理健康的空间，可纾解压力的艺术菜园随之诞生。

庄庆华说，艺术菜园跟一般邻里菜地不同。“这里不设围栏，菜地不分你我。谁有时间，就来浇浇水，我们也欢迎公众参观菜园，或参加每个月的收割活动兼聚餐，带食物与众同享。”