男子12年来 靠假文凭找工

男子凭假文凭到处当经理，甚至成功跳槽“升职”为财务总监，四个月赚超过5万元薪水，后来“转行”建筑业时被揭穿，星期四（11月24日）被判坐牢15个月。

现年55岁的杨庆瑞（音译）面对13项伪造文件的罪行，星期四承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

调查揭露，前年11月，被告上网找文凭样本，打印出来后，将自己的名字贴在文凭上，再复印该文件以假冒成复印版的文凭。

他伪造的文凭包括新加坡国立大学法律系学士文凭、南洋理工大学会计荣誉学士文凭和工程师学士学位文凭、南大成绩单、O水准成绩单、美国安德鲁大学工商管理硕士文凭、澳大利亚认证的会计师证书和新加坡特许会计师协会成员的证书等。

其中一次，被告带着假文凭去面试，申请当一家建筑公司的建筑项目经理。面试过程中，被告称因时间太仓促，没带文凭正本，只带了复印本，有意骗公司录取他。

被告接着再接受两次的面试，针对技术上的知识都没能给予公司满意的答复。过程中，他听见面试官提到得验证他的文凭，立即撤回工作申请，临行前还要求对方把附上的文件都销毁。

根据控状，被告自2009年12月就开始伪造文凭去申请工作，前后12年到13家公司面试，在其中11家公司觅得高职，职位包括执行总监、审计经理、财务总监等。

去年1月19日，被告应征的一家公司向南大查证文凭真伪时揭发了被告行径，南大立即报警处理。

完整报道，请翻阅2022年11月25日的《新明日报》。

