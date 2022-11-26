“黑五”旋风来袭 公众请假抢购商品

黑色星期五旋风再次席卷狮城，不少商家举办促销活动，以刺激年终销售。许多消费者星期五（11月25日）一早就前往商场抢购，趁着促销期间，为过节和送礼做准备。

一些公众甚至特地请假，一早抵达商场，以避开人潮。乌节路百利宫的美罗早上10时未营业前，已有人在店外等候。

百货公司较为热门的商品包括床上用品、厨房器具、旅行箱和玩具。许多消费者要在新年来临前弃旧迎新，为家里增添新气象，只见床上用品部的顾客络绎不绝。