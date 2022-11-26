助私人考生O水准作弊被定罪 教育中心前校长弃保潜逃遭通缉

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来自 / 联合早报

文 /
陈昱嘉

发布 / 2022年11月26日 5:00 AM

协助私人考生在O水准作弊的教育中心前校长傅媛聂，被判坐牢四年后弃保潜逃，法庭已对她发出拘捕令。（档案照片）
协助私人考生在O水准作弊的教育中心前校长傅媛聂，被判坐牢四年后弃保潜逃，法庭已对她发出拘捕令。（档案照片）

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教育中心前校长协助私人考生在O水准考试中作弊而被定罪，她上诉被最高法院三司驳回后弃保潜逃，如今被通缉。

国家法院星期三（11月23日）对Zeus教育中心的前校长傅媛聂（56岁）发出拘捕令，律师彼得弗兰度（Peter Fernando）也申请放弃代表她。

傅媛聂和侄女、前补习教师傅敏（35岁）2016年协助考生在O水准考试中作弊，2020年被判欺骗罪成，分别判坐牢四年和三年。她们不服所判，上诉至高庭但被驳回后，又向最高法院上诉庭申请提出刑事参考。

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