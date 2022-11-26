妇女网上找清洁公司疑坠骗局 有业者：疑公司名也被盗用

女郎网上找清洁公司，结果疑坠骗局损失4300多元。有业者指，怀疑公司名字也被盗用，已报警处理。

《新明日报》星期四（11月24日）报道，女郎上网找清洁公司被要求付订金，结果竟被盗刷信用卡4300多元，一家清洁公司老板致电《新明日报》说，自己的公司相信也成了骗子的行骗工具，有顾客险些被骗。

Fresh Cleaning清洁公司老板林炜沦（38岁）告诉记者，上周四（17日）接到顾客来电，问他们是否提供四小时25元的促销清洁服务，他们还觉得奇怪，追问之下才怀疑是骗局。

他上网查看顾客提供的假公司的脸书专页，发现脸书上的公司名字与商标都跟他的公司一模一样。

“我看见至少160名网民看见促销广告后在下面留言，所以担心会有顾客付钱后却发现没有得到服务，然后算在我们头上。”

他也说，一小时清洁费大概25元，这个促销价格是不可能会出现。

他还跟员工在假公司脸书贴文下留言提醒顾客，结果全被删除，账号也被对方屏蔽。

“我们只能留下相关评价，提醒网民要小心，希望有用。”

林炜沦无奈地说，如今在官方网页上已经放上澄清声明，也向警方报警，还在等待调查结果。

“如今新年将近，清洁服务的需求大大上升，恐怕也给了骗子更多的机会，希望这次的澄清能提醒更多人不要受骗上当。”

他已报警处理，警方受询时证实接获报案。

完整报道，请翻阅2022年11月26日的《新明日报》。