五区设自动派发机 让居民免费取家用回收箱

凤山、三巴旺西、淡滨尼北、杨厝港和裕华的居民，可在接下来一个月，从放置在区内的自动派发机，免费领取家用式回收箱。国家环境局将在这一轮试点分发计划结束后，从明年3月起开放让全国其他地区的居民领取。

分发活动星期六（11月26日）开始，直到下个月23日。

环境局在这五个地区的民众俱乐部和指定地点，例如邻里中心、居民委员会和组屋底层放置了自动派发机。公众只须扫描新加坡国民身份证或外国身份证（FIN card），或输入身份证号码，就可以取得回收箱，每户家庭限领一个。

永续发展与环境部长傅海燕周六上午，在裕华民众俱乐部为家用回收箱主持推介仪式。

傅海燕也是裕华区议员。她受访时说，推出家用回收箱的用意，是为了改善本地的回收基础设施，方便每户家庭回收物品。

“在试行阶段，我们会在五个地区分发6万5000个家用回收箱，从中吸取经验，再把派发活动扩展至全国。希望每户家庭都有一个回收箱，提醒大家再循环的重要。回收是我国零垃圾总蓝图的重要环节，以减少须焚化的垃圾，进而延长实马高垃圾埋置场的寿命。”

环境局和新工大 合作设计家用回收箱

名为“Bloobox”的家用回收箱由环境局和新加坡理工大学合作设计。

这个可折叠的蓝色方形塑料箱，中间可放置隔板，把一般的纸张、塑料、铁和玻璃回收物品与电子垃圾分隔开来。箱子能装最多五公斤的物品，可重复使用。箱外印有标签教导公众分辨可回收和不可回收的物品。

三名新工大可持续基础设施工程学（陆路工程）的学生，法勒（Ralph Faller，25岁）、卢雪莉（25岁）和汪永胜（22岁）在有业界经验的教职人员指导下，完成Bloobox的设计。

组长法勒告诉《联合早报》，他们只有一个月的时间完成设计和确定原型，包括进行调查和专利检索。

他说，起初他和同学的想象过于天马行空，刚开始的设计太过复杂，以致箱子上没有空间能印回收再循环的信息。导师提醒他们“最理想的设计应从简着手”，加上时间紧迫，迫使他们专注地设计一个易于使用和生产，能鼓励人们再循环的箱子。

派发家用回收箱是环境局正确回收运动的一部分，目的是鼓励公众先把可再循环的物品和一般垃圾分开，再拿下楼投进蓝色回收箱内，减少污染问题。

蓝色回收箱四成物品 被垃圾厨余弄脏无法再循环

目前，蓝色回收箱收到的物品有多达四成因被垃圾和厨余弄脏而无法再循环。我国的目标是最迟在2030年，把整体回收率提高至70％。去年的整体回收率为55％，住家回收率仅13％。

过去10年，裕华居民陈家全（47岁，制造业技术专员）都会把打包盒和饮料包装等物品洗干净晾干，才投入蓝色回收箱。他在厨房垃圾槽上方，放了个纸箱收集可回收物品。

他认为，新的家用回收箱以塑料制成比纸箱耐用。他希望人们可以养成好的回收习惯，不然每次看到他洗干净的物品被别人丢的垃圾污染，都会感到难过。

公众可以上网gowhere.gov.sg/bloobox查询领取家用回收箱的地点。当局将在较迟时候，公布其他地区的领取详情。