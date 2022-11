收藏5000本中英文及其他亚洲语文童书的国家图书馆管理局“亚洲儿童文学历史馆藏”,获得联合国教科文组织肯定为亚洲区域的“文献遗产”。

图管局星期六(11月26日)发布文告宣布这项消息。

“亚洲儿童文学历史馆藏”所收藏的书籍出版于1890年至1990年。这套收藏受肯定为区域“文献遗产”(Documentary Heritage of Influence)意味着,它已列入联合国教科文组织世界记忆工程亚太地区委员会(UNESCO Memory of the World Committee for Asia Pacific,简称MOWCAP)的区域文献遗产名录。