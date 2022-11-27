为创刊百年庆祝活动掀序幕 下月11日早报到勿洛“陪你看报纸”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪将出席读报活动，与新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲一起为公众读报，以轻松互动的方式讲解值得关注的新闻事件和时事课题。

陪你看报纸，分享天下大小事。走过百年，《联合早报》陪伴新加坡人一起见证历史，一同形塑未来。

《联合早报》的“陪你看报纸”社区关怀项目将在12月复办。早报将在12月11日走进勿洛镇中心举办一场大型读报活动，同时为早报明年创刊100周年的庆祝活动掀开序幕。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪将出席读报活动，与新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲一起为公众读报，以轻松互动的方式讲解值得关注的新闻事件和时事课题。

“陪你看报纸”活动自2014年9月启动，由新闻工作者组成义工团队，每周走入社区与年长者分享过去一周的天下事。义工团队后来也扩大至新闻室以外的公众。

读报活动因冠病疫情暂停两年多后，将于12月重启。这次大型读报活动以外，包括早报同事和公众在内的义工将每周到达曼裕廊德教太和观乐龄服务中心，以及大巴窑公共图书馆为读者解说新闻。团队也善用早报的数码平台，以音频和视频等方式向公众呈现早报应用、网站和社交媒体上的精彩内容。

《联合早报》总编辑吴新迪说：“我们当初筹划‘陪你看报纸'，是希望发挥新闻团队的力量，带动年长者一起了解时事，让更多人享受阅读的乐趣。早报明年庆祝创刊100周年，我们以大型读报活动来启动一系列的百年庆活动，这是我们回馈受众的独特方式。早报在积极转型和创新的同时，会继续扎根于社区，坚守新闻专业原则，为受众提供最好的新闻服务。”

1923年创刊的《南洋商报》和1929年创刊的《星洲日报》在1983年“联合”，合并成《联合早报》和《联合晚报》。早报因应时代和环境的变化致力于求新求变，吸引读者群，也积极培养年轻人对读报的兴趣。

中小学生为公众读报

本次活动邀请培青学校和圣尼各拉女校的学生到场为公众读报，分享青少年关注的课题。

这场大型读报活动将在勿洛北1街的勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）举行，入场免费。

报名参加学习小组 掌握早报应用贴士

读报活动从上午10时举行，公众之后可参加现场举办的早报手机应用小组学习课，掌握使用早报手机应用的贴士。学习内容包括如何下载早报应用、订户专属福利、阅读电子报和分享文章，以及使用搜索功能等。

长约20分钟的小组学习从上午11时20分开始，有不同时段供选择，公众可上网报名预约时段，网址是：https://zbsub.sph.com.sg/zbmobileclinic。如需更多详情或需要协助报名，请致电63191800或发送电子邮件至zbocs@sph.com.sg。