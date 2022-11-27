菲律宾斗鸡上网 本地赌徒下注

不法分子将斗鸡赌局放上网，开设赌博网站，让各地赌徒上线下注，据称当中包括新加坡人。

菲律宾一直以来都盛行斗鸡比赛，如今不仅能在现场观赛，不法分子也利用科技，直播斗鸡比赛实况，让人下赌注。这些赌徒中甚至包括新加坡人。

根据 《海峡星期天刊》 报道，直播赛况可见，两只公鸡在竞技场中搏斗，脚上绑上了刀片，互相攻击时，还会有激昂的解说，数秒内就会有一只公鸡倒地死亡。这项血腥运动是由一个非法赌博网站提供的众多赌博服务之一。据记者探悉，赌博网站自称是新加坡人的博彩平台，更宣称是“新加坡和马来西亚最高4D赔率”的平台。

为了解更多信息，记者尝试在平台上开设帐户。过程中，平台要求玩家提供全名、手机号码和电邮地址等个人信息，以作提款验证，注册程序在五分钟内完成。注册完毕后，非法赌博网站的工作人员会以马来西亚电话号码通过WhatsApp联系玩家，随后传来一条语音消息，一步一步地指导玩家投注。对方还声称，斗鸡在一些新加坡赌徒中很受欢迎。工作人员还建议玩家下载应用程序，方便进入赌博网站。记者发现，该应用程序下载量超过一万次，但在Google Play商店中，却伪装成笔记应用程序。当玩家输入注册用户名和密码时，就会跳出赌博界面，若玩家要观看斗鸡赛事，就必须有虚拟的专用网络或VPN，以绕过新加坡对斗鸡网站的“封锁”。

报道也指出，斗鸡比赛仍在菲律宾进行，自2022年5月起，当局就禁止直播斗鸡赛事。禁令实施后，线上斗鸡也转入地下，加剧了当局取缔非法赌博场所的难度。

赌博管制局至今已屏蔽约1200个远程赌博网站，涉及款额超过3300万元。召集非法赌博活动者一旦罪成，将被处以高达50万元的罚款，并判监最长七年。任何向无执照赌博业者下注的人，则可被罚款不超过1万元，或监禁不超过六个月，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2022年11月27日的《新明日报》。