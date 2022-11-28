盛港一公寓起火狂烧 七旬夫妇不治 一男子获救留院

盛港一公寓单位星期天凌晨起火狂烧，单位内的三名男女在昏迷情况下送院急救，其中一对夫妻伤重不治，另一名男伤者则在医院接受治疗。

警方回复《联合早报》询问时说，星期天（11月27日）零时50分接到报案，指位于盛港河谷弯的滨河湾公寓（Rivervale Crest Condominium）第9座大楼发生火患。两名分别73岁和78岁的男子，以及一名78岁的女子在昏迷的状态下送院，同为78岁的男女入院后宣告死亡。