盛港一公寓起火狂烧 七旬夫妇不治 一男子获救留院

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来自 / 联合早报

文 /
黄俊贤

发布 / 2022年11月28日 5:00 AM

民防人员破门进入单位灭火，发现已经昏迷的两男一女。（取自民防部队脸书）
民防人员破门进入单位灭火，发现已经昏迷的两男一女。（取自民防部队脸书）

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盛港一公寓单位星期天凌晨起火狂烧，单位内的三名男女在昏迷情况下送院急救，其中一对夫妻伤重不治，另一名男伤者则在医院接受治疗。

警方回复《联合早报》询问时说，星期天（11月27日）零时50分接到报案，指位于盛港河谷弯的滨河湾公寓（Rivervale Crest Condominium）第9座大楼发生火患。两名分别73岁和78岁的男子，以及一名78岁的女子在昏迷的状态下送院，同为78岁的男女入院后宣告死亡。

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