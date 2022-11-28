天生心脏位置相反 “冻龄天使”走了 得年20岁

天生心脏有孔、心脏位置相反，“冻龄天使”杨静颐辞世，得年20岁。

女儿杨静颐从小患有先天心脏病，血管也有阻塞现象，甚至还是心脏位置相反的“镜面人”。面对这一切，坚强的母亲林秀玉（50岁）曾怨天尤人，之后也慢慢释怀接受，哪怕是女儿生命进入倒数，她依旧不离不弃。

杨静颐于上个月28日病逝世。（受访者提供）

林秀玉告诉《新明日报》记者，女儿出生时不像一般婴儿哭闹，检查后才得知患上罕见疾病，对于当时迎来第二胎的她而言，仿佛晴天霹雳。

原以为情况慢慢受到控制，杨静颐却在上小一前某一天突然呼吸困难送院，之后因喝奶时不小心呛到，导致心脏骤停15分钟，造成缺氧状况，损坏了记忆力和智力。

林秀玉说，女儿无法像常人般读书，事后报读了特别学校。“她起初抗拒，所幸在老师和父母的教导下，慢慢适应。我们训练她怎么搭校车，让她独立。她的学习力也强，甚至还获得模范生的奖励。”

转眼10多年过去，长期经历手术和药物影响，杨静颐虽然已20岁，外表宛如七八岁的女孩。直到今年5月，杨静颐再次面临病情危急的情况。

林秀玉说：“当时候女儿血压突然很高，脸也肿了起来，又很喘。检查报告出来后，医生说她的情况不理想，要我们有心理准备，药物也开到最高剂量。医生说很难讲她还剩下几个月、几个礼拜还是几天。”

最终，杨静颐于今年10月28日在医院病逝。

完整报道，请翻阅2022年11月28日的《新明日报》。