废除377A国会首日辩论要点

废除《刑事法典》第377A节条文，以及修宪保护婚姻定义的两项法案11月28日进入二读阶段。辩论首日，共有22名议员加入讨论。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高首先为新加坡共和国宪法（修正）法案提出二读，阐述修宪原因。他说，新加坡现有法律存在被推翻的巨大风险，因此修正法案是有必要的。他还指出：“法庭的角色是解读和应用法律，有争议的社会问题最好在国会范围内处理。”

另一项《刑事法典》（修正）法案则由内政部长兼律政部长尚穆根进行二读发言。在长达一小时的讲话中，尚穆根回顾了377A产生的历史背景，阐述了当今世界不同国家关于同性恋立法的分歧，并解释了新加坡废除377A的两个主要理由。

尚穆根说，新加坡已经为废除377A做了更充分的准备，这一条文羞辱和伤害同性恋者，但他们同时也是我们的家人、朋友和同事，值得拥有尊严，获尊重和被接纳，不应该因为性取向而受到污名化。

此外，337A目前还存在重大法律风险。尚穆根说，即便国会对377A置之不理，法庭也会在处理具体案件时推翻它。如果国会议员为了政治上更容易而推卸废除377A的责任，那就是损人利己，“等于是刻意把政治资本放在国人利益之上”。

反对党领袖毕丹星发言时解除了党督约束，允许工人党议员可以根据个人意愿，针对是否要废除377A投票。

毕丹星还对377A废除后可能带来的社会分裂，提出三点建议。他说：“随着377A的废除，各方新加坡人必须本着诚意和互信走到一起，不要让这个问题进一步撕裂我们的社会结构。”