同性恋者非罪犯应获尊重 尚穆根：废除377A是负责任做法

内政部长兼律政部长尚穆根指出，相较于2007年国会经过辩论后决定保留条文，我国社会如今更能接受废除《刑事法典》第377A节条文。“是时候让我们废除377A了。它羞辱和伤害了同性恋者。”

即使不执行《刑事法典》第377A节条文，它仍是悬在同性恋者头上的一把剑。如今，条文面临被法庭推翻的风险，废除它既是一个负责任政府应做的，也可借此表明同性恋者不是罪犯。

为废除这项禁止男男性行为的条文并赋予国会权力来定义婚姻，内政部长兼律政部长尚穆根和社会及家庭发展部长兼卫生部长马善高星期一（11月28日）在国会，分别为《刑事法典》（修正）法案和新加坡共和国宪法（修正）法案提出二读。

尚穆根说，此时提出废除《刑事法典》第377A节条文（简称377A）有两个主要原因。“一，这么做是对的，而我国社会如今更能接受废除377A。二、如果我们置之不理、什么都不做，法庭裁定377A不合法的风险很大。”

在我国，要构成犯罪，一般必须涉及公共秩序或公共利益问题。然而，成年男子私下的同性恋行为，没有引起法律和秩序方面的担忧。尚穆根也强调多数同性恋者不会伤害他人，他们只想平静地生活，并被接受为社会的一分子。

同性恋者也可能是我们的家人、朋友或同事，他们应获得尊严、尊重和接纳，而不是因性取向而蒙上污名。尚穆根说：“是时候让我们废除377A了。它羞辱和伤害了同性恋者。”

相较于2007年国会经过辩论后决定保留条文，我国社会如今更能接受废除377A。多数新加坡人接受男男性行为不应该是罪行，就算是那些希望保留377A者也不希望积极执行这个条文。

尚穆根说，政府废除377A的同时，必须已采取措施应对可能的后果，修宪保护婚姻定义是其中一大步。

他强调，处理可能违宪的法律是政府和国会的职责。如果置之不理，法庭一旦推翻377A，一男一女的家庭结构，以及相关的住屋、教育和其他政策都可能面对风险。

“明知有这些风险，却拒绝表态或明确说明我们将如何处理，这是逃避我们身为国会议员的责任，把问题推给法庭。这在政治上是较容易的做法，但对新加坡和新加坡人而言是较糟糕的做法。”

马善高：获人民委托有责任以谨慎方式推动改变

至于政府为何要在这个时间点上干预，马善高说，如果以生活费等新加坡人关心的课题，做为不作为的理由，这可能是政治上的权宜之计，但不是正确或负责任的做法。

“我们获得委托并有治理责任，必须提出我们认为对新加坡和新加坡人最有利的做法。这包括以精准拿捏（calibrated）和谨慎的方式做改变，这可能不会让所有人满意。”

此次修宪将新增第156节条文，说明国会有权制定法律来定义、管制、保护、保障、支持、促进和推广婚姻制度。

共有13名人民行动党议员、五名工人党议员、一名新加坡前进党非选区议员和三名官委议员参与首日的辩论。包括尚穆根和马善高在内，也有六位政治职务者发言。

工人党此次解除党督约束，让党内议员以个人身份发表对废除377A的不同观点。国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星解释，对于不赞成废除377A的工人党议员而言，不解除党督约束会剥夺他们自由投票的机会，也会导致他们不能为把这个课题与宗教信仰和良知挂钩的新加坡人发声。

行动党武吉巴督区议员穆仁理反驳，议员应根据国家利益和公共利益来做决定，而不是个人观点。此外，党督制度只与投票相关，行动党没有解除党督约束，但这不妨碍任何行动党议员清楚和诚实地表达观点。

国会星期二会继续辩论这两项法案，预计还有10多名议员准备发言。