400多人参加工作坊与讲座 首届智慧国祖父母节提升年长者数码知识

智慧国及数码政府署星期一在国家图书馆大厦16楼观景阁举办“智慧国祖父母节”活动，鼓励年长者通过拥抱科技，与家人建立良好关系，以及教导他们在使用数码科技时，如何保护个人信息。

为帮助年长者克服与数码时代的隔阂，我国首次举办“智慧国祖父母节”，通过数码科技相关工作坊与讲座，提升年长者的数码知识。共有400多名年长者从中受惠，融入数码生活，拉近与家人的关系。

配合数码益终身（Digital For Life）运动，智慧国及数码政府署星期一（11月28日）在国家图书馆大厦16楼观景阁（The POD）举办“智慧国祖父母节”（Smart Nation Grandparents’Day）活动，鼓励年长者通过拥抱科技与家人建立良好关系，以及教导他们在使用数码科技时如何保护个人信息。

为了解年长者对数码产品与服务的需求，智慧国及数码政府署今年9月底展开调查，共有100多名年龄介于18岁至80岁的公众参与。绝大部分的受访者认为，年长者应该掌握使用智能手机的知识，并对网上诈骗保持警惕。另外，60岁以上的受访者指出，除了短信服务应用WhatsApp之外，他们不知道还有哪些应用可以与年轻一代沟通，并希望了解更多。

活动邀请了慈善组织触爱社会服务、居家学习教育平台Hommeet、职总平价和新加坡警察部队等17个政府与私人机构和社区团体，通过举办分享会、科技展和讲座，让年长者学习防诈骗和购物相关的手机应用，以及了解网络安全的重要性。

近年来诈骗案层出不穷，与防诈骗相关的展位与讲座特别受年长者欢迎。谢卿莱（65岁，退休者）在警方人员的指导下，学习如何使用防诈骗手机应用ScamShield。她受访时说，除了陌生来电，很多手机应用不时会推送信息，她却不知如何分辨真伪。“通过防诈骗手机应用，我对防止网络诈骗有更深的了解，也懂得如何举报诈骗案件。”

建立具包容性数码社会 陈杰豪：须从家庭开始

一名张姓参与者（74岁）说，防诈骗讲座让他受益匪浅，“之前我只知道不要接听陌生来电，听了讲座，我意识到诈骗手法五花八门，比如有的骗子会谎称信用卡被盗刷，骗我们汇款。”

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪受邀出席活动，他致辞时说，随着越来越多人使用智能手机和社交媒体，那些没有与时俱进的人很容易与家人失联，因此建立具包容性的数码社会必须从家庭开始。

在活动上，年长者也有机会使用无人机、3D打印和试玩孩童游戏等科技产品。郑维恩（69岁）有三名年龄介于3岁至12岁的孙儿女，她接触到新软件都会与他们分享。她说：“科技促进了我和孙子的关系，比如在疫情期间我们一年多无法见面，幸好我会使用视频通话。”

叶华星（68岁）自小对科技感兴趣，约四年前成为智慧国大使，与其他年长者分享数码知识。她说，语言障碍是不会英文的年长者使用科技所面临的常见挑战，导致他们在学习过程中怯步。她认为，社会应给予年长者更多耐心，让他们适应科技带来的变化。