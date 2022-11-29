字述一年街头投选 公众岁末深省“勇”字当头

选择“勇”的公众普遍认为，2022年对于他们是充满变数和挑战的一年，面临工作生活上的新变化，大家都须勇往直前，也得具备克服困难的勇气，才能越战越勇。

年度汉字投选活动“字述一年”从11月14日起推介10个汉字。若要以一个字总结这一年，你的选择会是什么？点击链接，投选你心目中的年度汉字。

一个字道出全年大小新鲜事，描述酸甜苦辣情。“字述一年”2022年活动如火如荼地进行中，幕后团队走上街头，邀请公众现场投票，选出心目中的年度汉字。

字述一年团队近日前往莱佛士城、大巴窑等地点，邀请乐龄人士、工作人士及学生三组不同年龄层的公众参与字述一年投选活动。

共43名公众参与投选，得票最多的三个汉字分别为“勇”（10票）、生（10票）、以及乱（8票），其中“勇”字是最受工作人士青睐的汉字，学生及乐龄人士当中，更多人选择“生”和“乱”。

选择“勇”的公众普遍认为，2022年对于他们是充满变数和挑战的一年，面临工作生活上的新变化，大家都须勇往直前，也得具备克服困难的勇气，才能越战越勇。

朱正文（22岁，银行职员）说，作为今年刚踏入社会工作的毕业生，他面临了防疫措施放宽后一个全新的就业市场，自己偶尔也会对未来的不确定有所担心，但也明白自己得勇于挑战自己，勇敢向前。

江惠玲（43岁，银行主管）同样选择“勇”字，她说，金融行业过去一年也面临很多困难和挑战，包括自己在内的很多人都是抱怀着勇气迎难而上，希望下一年是更美好的一年。

投选“乱”的朱芮林（10岁，学生）说，今年对于自己是混乱的一年，他有机会进入小学高才班，既感到开心又有压力，心情十分混乱。防疫措施放宽后，公众在很多场所无须佩戴口罩，可是父母为了他的安全会提醒他时刻戴口罩，面对不同的指示，也让他觉得混乱。

沈丽一（69岁，退休人士）受访时说，10个入围汉字中，很多都十分贴近她今年的生活，但是最重要的还是“生”。她说：“生代表生命，生命要有意义，而过去的一年，无论是环境的变化，还是疫情的持续，为植物、动物、人类都带来了压力，但只要我们都朝着积极的方向努力，生活就会有动力向前。”

12月7日揭晓年度汉字

字述一年揭晓活动将于12月7日（星期三）中午12时，在大华银行大厦中庭举行。鼎艺团将以午餐音乐会的形式，现场演奏10个候选汉字的代表曲目。公众也可通过zaobao.sg、《联合早报》脸书和YouTube观看直播。

投选方式

投选活动将于12月2日（星期五）截止。本届“字述一年”汉字投选活动，由《联合早报》和凯德集团联合呈献。参与投选活动将有机会赢取以下奖品：

Ascott Star Rewards 服务公寓住宿积分，可兑换全球多个服务公寓住宿（价值为1500元、1000元和500元，各一份）

凯德购物商场电子礼券（价值100元，共15份）

大众书局礼券（价值100元，共15份）

Epitex 电子礼品卡（价值50元，共30份）

职总平价超市电子礼券（价值50元，共10份）

两种投选方式

1. 点击链接，进入“字述一年”专网投票

2. 剪下《联合早报》报章上的投选表格，填妥后贴在信封背面，邮寄至：

《联合早报》“字述一年”

Lianhe Zaobao "Word of the Year"

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Singapore 318994