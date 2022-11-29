酒后刀捅15岁幼女腿再用电风扇毒打 妇女认罪

妇女酒后对15岁幼女狂骂，先用厨房刀砍她大腿，再用汤勺打她，结果动静太大惊动警方上门后，妇女又怪罪幼女，取来电风扇和地板钩球棒继续一顿毒打。

被告是40岁女保安人员，她星期一（11月28日）下午承认一项用利器伤人罪。受害者是被告幼女，案发时15岁。

为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露幼女身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告今年6月19日晚上在家里喝酒，午夜时分闯入幼女房间，接着就对她破口大骂，还把长女叫过来，问后者是否该把幼女杀掉。

凌晨1时37分，被告拿了一把厨房刀砍幼女大腿，然后叫对方自己清理地上的血迹。

被告此时还没气消，继续对幼女大喊大叫，再拿铁汤勺毒打她，打到汤勺弯曲，再掰回原状，继续打她。

警方接获邻居投诉说有吵架声后上门查看，被告指示幼女躲在厕所里，避开警方视线。被告则否认与家人起争执，谎称是与长女说话较大声而已。

警方离开后，被告把警察上门一事归咎于幼女。

她拿来电风扇打幼女，力道大到连风扇也断掉，之后再拿两根地板钩球棒往对方身上打。

求情称发现幼女有性经验

被告求情称，发现幼女小小年纪就有性经验，所以才会（气极）犯罪。

她说当了四年的单亲妈妈，2019年才改嫁，与幼女之间的问题已不是一两天的事。她也承认有酗酒问题，承诺会改过自新。

控方在庭上播放闭路电视画面，指被告身为家长，没有保护女儿，反而对她造成严重伤害，而且明知道家里安装闭路电视，还在摄像镜头前毒打女儿，显示她有多猖狂、多目无法纪。

完整报道，请翻阅2022年11月29日的《新明日报》。