淡滨尼“森林屋”惹争议 居民诉多年未清

屋主热爱植物，将房子打造成“森林屋”，引起公众热议。时隔多年，“森林屋”依旧茂盛，备受关注。

根据STOMP报道，有网民经过淡滨尼12街第158座组屋时，被二楼的“森林屋”吸引，无论是客厅还是厨房的窗口，都被枝叶茂盛的植物覆盖。有网民甚至感到好奇，究竟屋内是否有人居住，情况又是如何。

其实，早在2020年，“森林屋”屋主李志元就曾登上新闻版面，他当时受访时表示，平均每天花四小时打理自己所种植的植物，确保花盆没有积水，避免伊蚊滋生的问题。附近的居民早已习惯这样的场景，甚至表示“森林屋”已存在超过10年。

根据之前的报道，李志元过去接到不少投诉，指他的单位窗口“杂草丛生”，担心可能滋生伊蚊。不过他强调，防蚊措施做足，每一个花盆底部都铺上了纸巾，确保不会有积水。他之所以在住家窗口栽种植物，主要是为了防止楼上落下的垃圾掉进屋里。

至于屋内情况，平时喜欢打理花草的李志元，其实也有收藏古董瓷器的爱好，家中大大小小百多件收藏品，也如同花草一般被他照顾得整整齐齐，屋内十分整洁。

《新明日报》记者星期一（11月28日）前往该单位时，发现单位窗户外枝叶繁茂，一名女住户应门时婉拒了记者采访的要求。

完整报道，请翻阅2022年11月29日的《新明日报》。