打造亲心理健康的职场

问&答

1.当雇员向您披露或倾诉自己的心理健康状况时，雇主如何妥善应对？

对雇员的工作需求表示支持，并进行有建设性的讨论。

当雇员决定向雇主披露或倾诉自己的心理健康状况，或主动向雇主要求对话时，雇主必须意识到行为背后的善意。雇主也应该了解雇员在这么做之前，必须克服遭排斥或羞辱的恐惧。正因如此，雇员的行为和勇气是值得赞许的。

雇主应该对雇员表示支持——向他们保证有关心理健康的详情会保密处理，并只有在必要时，经雇员同意，才通知相关人士。

与雇员谈论心理健康的对话具高度隐私，因此，雇主应该妥善处理，让雇员主导谈论。雇主也应该积极地聆听，并通过适当的语调和眼神接触，体现出同理心。

很多时候，雇员主动与雇主谈及心理健康课题时，是基于一些理由或困难，例如需要更多休假时间来接受治疗，或探讨如何更好地应对工作的需求。雇主应该把握机会进行建设性的讨论，包括考虑更适合雇员的灵活工作安排，或重新设计工作范围。

2. 如何更好地支持有心理健康状况的雇员？

投资于雇员——时时慰问和关心。

雇主应采取行动跟进，包括安排定期的一对一互动，不仅仅是跟进工作的最新进度，更是为了进一步了解雇员的心态和精神状况。时时关心他们如何应对工作，将有助于建立起互相信任和融洽的关系，同时让他们意识到，职场是个可以接纳他们的安全空间。



在交谈中，雇主应该尝试向雇员了解状况的严重性和症状，或是触发的潜在因素，以及在发生状况时，恰当的处理方式。雇员应该正面地看待和参与这样的对话，以便协助雇主更好地照顾他们。

推展心理健康项目，培养健康的职场文化。



雇主应该将心理健康项目纳入雇员健康福利配套，以让雇员通过配套索回相关心理健康的费用。雇主也可以考虑与社区伙伴或志愿福利机构合作，推出雇员援助计划（Employee Assistance Programmes），提供专业的心理健康援助，例如面对面的辅导和咨询。



雇主可以在企业里委任“心理健康大使”—— 即培训一组雇员，由他们协助建立起企业的心理健康意识，支持同事迈向心理健康之路。例如，他们可以负责为企业筹备各种工作坊，分享如何管理职场压力，或如何在工作时调控情绪。



最后，雇主必须认识到“永远备战”的工作观念，对建立一个有利于心理健康的工作场所没有帮助。相反的，鼓励雇员妥善地照顾心理健康，让他们保持更佳的心态和精神状况，工作起来更有干劲！



如果雇主和雇员能携手努力，互相沟通、了解彼此的工作方式、并尊重工作时间和工作期限，将能打造一个亲心理健康的职场。

欲寻求建立亲心理健康职场的相关建议，请联络劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）。

欲知更多贴士，请点击这里，并参考心理健康手册，了解更多详情。

雇主可以点击这里，了解更多由保健促进局提供，涵盖心理健康的职场保健计划。

（图/Getty Images）

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【本文由劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）呈献】