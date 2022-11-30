首映会吸引700人捧场 夜间动物园新户外剧场 引进多种科技元素绚丽登场

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来自 / 联合早报

文 /
吴金霏

发布 / 2022年11月30日 5:00 AM

夜间野生动物园新的户外剧场设有遮棚，引进最新的声光电技术呈现表演。（卓祾祎摄）
夜间野生动物园新的户外剧场设有遮棚，引进最新的声光电技术呈现表演。（卓祾祎摄）

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夜间野生动物园新户外剧场利用最新声光电技术，搭配新加入的动物和有趣的故事情节呈现表演，首映会吸引约700人前来捧场。

夜间野生动物园星期二晚上（11月29日）为崭新的户外圆形剧场举办揭幕仪式，同时推出新版的《夜晚的精灵动物》（Creatures of Night）表演。

新剧场位于夜间动物园的入口附近，并设有遮棚，因此节目不会受恶劣天气影响。剧场用超过一年时间建成，可容纳约1000名观众。

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