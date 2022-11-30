颜晓芳：学校若采高楼设计 前提是不影响学习

为善用新加坡有限的土地，教育部探讨如何在不影响教学和学习的情况下，采用高楼的学校设计。
裕廊集选区议员陈有明医生星期二（11月29日）在国会询问教育部是否有计划建造高楼学校，以及这类建筑会否影响儿童发展。
教育部兼人力部政务部长颜晓芳回应说，为善用新加坡有限的土地，教育部探讨如何在不影响教学和学习的情况下，采用高楼的学校设计。教育部会在校园内提供开放空间，支持学生的学习和身心发展。
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为善用新加坡有限的土地，教育部探讨如何在不影响教学和学习的情况下，采用高楼的学校设计。
裕廊集选区议员陈有明医生星期二（11月29日）在国会询问教育部是否有计划建造高楼学校，以及这类建筑会否影响儿童发展。
教育部兼人力部政务部长颜晓芳回应说，为善用新加坡有限的土地，教育部探讨如何在不影响教学和学习的情况下，采用高楼的学校设计。教育部会在校园内提供开放空间，支持学生的学习和身心发展。
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