颜晓芳：学校若采高楼设计 前提是不影响学习

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月30日 5:00 AM

位于榜鹅、2020年建成的勇毅小学楼高八层。学校有不同的天空廊道，多个楼层的课室旁也有一些开放空间，让学生交流、玩乐和运动。（谢智扬摄）
位于榜鹅、2020年建成的勇毅小学楼高八层。学校有不同的天空廊道，多个楼层的课室旁也有一些开放空间，让学生交流、玩乐和运动。（谢智扬摄）

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为善用新加坡有限的土地，教育部探讨如何在不影响教学和学习的情况下，采用高楼的学校设计。

裕廊集选区议员陈有明医生星期二（11月29日）在国会询问教育部是否有计划建造高楼学校，以及这类建筑会否影响儿童发展。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳回应说，为善用新加坡有限的土地，教育部探讨如何在不影响教学和学习的情况下，采用高楼的学校设计。教育部会在校园内提供开放空间，支持学生的学习和身心发展。

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