裕廊路边非法神坛 最迟下月12日须搬

裕廊路边非法搭建神坛，当局一再延期让管理人善后不果，如今下“最后通牒”，必须最迟于12月12日搬迁。

根据裕廊集团（JTC）、国家公园局和土地管理局发出联合文告，科学馆路一处草地违法搭建的临时神坛因处于裕廊湖区的发展蓝图范围内，当局早在去年7月28日就联系神坛管理人，通知搬迁事宜。

不过，管理人事后多次与当局磋商，以需要时间另觅新地点等各种理由，要求推迟搬迁，当局也多次允许延期。

管理人曾提出受疫情影响，无法在去年12月的限期前搬走，却无法提供任何文件证明。当时，当局再度允许延期至今年1月。此后，管理人又向公园局申请将神坛保留在原地，但遭到拒绝。

到了1月，当局提醒管理人搬迁，但对方再次要求延展，以便寻求独立的法律咨询，当局第三度延期到2月。岂料，神坛至今都仍未在限期前搬离，当局于是下达“最后通牒”，要求最迟今年12月12日撤离。

倘若神坛届时还不搬离，当局将援引国有土地非法侵占法令和JTC公共设施条例，发出正式执法通知书，要管理人移走神坛。

《新明日报》记者星期三（11月30日）早上走访时发现，这个由木板、金属片搭建而成，约30米长的神坛仍在原地，但管理人并未现身。

据观察，神坛外墙油上了金漆，内外供奉了道教、印度教以及泰国佛教等等约60多尊神像。

常活跃在附近的司机透露，临时神坛在这里已有至少10年之久，平日香火鼎盛。

完整报道，请翻阅2022年11月30日的《新明日报》。