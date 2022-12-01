与我国建国总理李光耀交情甚笃 江泽民领导中国期间积极推动新中合作

新加坡和中国1990年建交，1989年出任中共中央总书记的江泽民，1993年成为中国国家主席。隔年，他首次以中国国家领导人的身份应邀正式访问我国。向他发出邀请的，是我国时任总统王鼎昌和总理吴作栋。

江泽民与新加坡的情谊，早在他出任中国国家主席，甚至是新中两国建交之前已经结缘。这份渊源在他担任中国国家主席的10年间持续加深，他积极推动双边合作，包括形容为“重中之重”的新中苏州工业园区项目，与我国建国总理李光耀的交情也甚笃。

新加坡和中国1990年建交，1989年出任中共中央总书记的江泽民，1993年成为中国国家主席。隔年，他首次以中国国家领导人的身份应邀正式访问我国。向他发出邀请的，是我国时任总统王鼎昌和总理吴作栋。

1994年11月，江泽民来新访问三天，他这趟行程的其中一个重点是与我国领导人商讨经济合作项目，尤其是中国—新加坡苏州工业园区的进展。

苏州工业园区是两国政府当时最大的合作项目，中国视之为国家对外经济合作的样板。江泽民曾形容，苏州工业园区是中新经济合作的“重中之重”，更是中国对外合作的重点项目。

这个备受重视的项目初期发展虽非十分顺利，但是仍为两国政府之后的合作项目奠下扎实基础，包括天津生态城及中新（重庆）战略性互联互通示范项目。

其实早在那次正式访问之前，江泽民在1980年便已在新加坡留下足迹。那时，江泽民是中国国家进出口管理委员会副主任，率团到本地两个星期，考察我国的工业发展和了解经济发展局如何为新加坡招商。他10年后接受香港《紫荆》杂志访问时提到，新加坡裕廊工业区让他留下很深的印象。

1990年10月，江泽民与时任我国总理的李光耀首次见面，两人相见甚欢，并在往后多年建立起深厚的友谊。

李光耀在《李光耀回忆录1965·2000》一书中形容江泽民是一个“经常面带笑容的主席”“活泼外向的中共领袖”，他“资质极高，博览群书，而且有语言天分”。李光耀说：“我们两人很合得来。江泽民爱结交朋友，我则直接坦率。”

虽然李光耀在两人初会面后不久就交棒给吴作栋，改任内阁资政，他和江泽民仍保持联系。

李光耀的女儿李玮玲医生曾于2010年在《海峡时报》撰文记述，父亲和江泽民“两个好朋友之间的聚会”。

那一年的5月，李光耀原计划和女儿直飞上海参观世博会，但在临行前的晚上因为江泽民的“特别邀请”而改道飞往南京，再乘车两小时到江泽民的扬州老家与他相聚。江泽民以丰盛的扬州特色美食招待李光耀，饭后还一起到瘦西湖游船河。

同年10月，李光耀夫人柯玉芝逝世，江泽民从北京发唁函给李光耀，对李夫人的逝世表示诚挚慰问。

江泽民也重视跟我国第二代领导人的交往。2000年新中建交10周年，吴作栋总理4月访华，江泽民在中南海会见了吴作栋。他说，中新两国关系发展势头很好，双方在各领域的互利合作取得了丰硕成果。他表示中方十分重视中新关系的发展，认为这是中国同东南亚友好合作的重要组成部分。“我们希望同新方共同努力，推动两国互利合作在新的世纪不断取得更新更大的发展。”