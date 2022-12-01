黄循财：淡马锡投资FTX亏损不影响国家储备贡献

副总理兼财政部长黄循财星期三（11月30日）在国会里回应多名议员有关淡马锡投资FTX的询问时指出，国家储备净投资回报贡献是和投资机构的整体预期长期回报有关，而不是个别投资。他强调，FTX倒闭对我国金融体系和经济的溢出影响将非常有限。

淡马锡控股投资加密货币交易所FTX所蒙受的损失，并不影响它的净投资回报对国家储备的贡献，但这起事件已经给淡马锡造成声誉损害。

副总理兼财政部长黄循财星期三（11月30日）在国会里回应多名议员有关淡马锡投资FTX的询问时指出，国家储备净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，缩写NIRC）是和投资机构的整体预期长期回报有关，而不是个别投资。他强调，FTX倒闭对我国金融体系和经济的溢出影响将非常有限。

不过，黄循财说：“FTX事件不仅给淡马锡带来财务损失，也造成声誉损害。”

“当我们的投资机构出现像淡马锡对FTX投资那样的亏损，是令人失望的。更令人失望的是，损失源自一家管理非常糟糕，可能涉及欺诈和不当处理客户资金的公司。其他领先的全球机构投资者如贝莱德和红杉资本也投资了FTX，并不会让情况好一些。”

“淡马锡意识到这一点，并发表了详尽的声明，解释它的尽职调查过程和投资FTX的原因。淡马锡还成立一支独立团队进行内部审查，以改进有关程序，并为未来总结经验和教训。”

黄循财有信心，淡马锡的董事会和管理团队会从这次经验中学习和改进。

他认为，应该从淡马锡投资初创公司的整体情况来看待这次FTX的损失。“在注销了FTX的投资后，截至今年3月，淡马锡的初创公司投资组合在过去10年的内部回报率是百分之十几，优于行业的平均水平。”

针对三家管理政府资产的投资机构，即淡马锡、新加坡政府投资公司（GIC）和新加坡金融管理局的投资范围，黄循财说，政府不会规定它们排除对特定资产的投资，但预期它们将环境、社会和治理（ESG）的考量纳入投资流程，以维护它们在全球合作伙伴间和市场的声誉。

就区块链技术而言，淡马锡和GIC在数码资产领域有一些投资。黄循财强调，两家机构都没有直接投资加密货币。

黄循财：没必要对淡马锡提出额外审计

他说，淡马锡和GIC的私募股权部门所经营的领域之一是新科技和初创公司。许多初创企业会失败，而少数成功的可能成为像腾讯和BioNTech这样的行业佼佼者。风险创投的能力在于辨别有前景的项目并支持它们，承担风险是重要的组成部分。

“作为长期投资者，我们的投资机构须在这样的空间运作。他们根据现有信息做好尽职调查，在投资后密切监督所投资的公司，但再多的尽职调查和监督都无法完全消除风险。”

FTX倒闭事件发生后，一些议员建议政府对淡马锡和GIC的投资制定更多指导方针和保障措施。对此，黄循财指出，淡马锡和GIC的治理结构已经比一般公司更全面。

作为一家投资控股公司，淡马锡是由商业审计师审计，管理公共资金的GIC则由审计署审计。两家机构都是新加坡宪法下第五附表所列的政联公司，预算和重要的人事任命都受总统监督。

黄循财因而认为，没必要对淡马锡和GIC提出额外审计要求或受国会委员会监督。相反的，政府应避免让董事会承受政治压力，让他们以商业和专业的方式完成投资任务。

他指出，投资出现亏损并不意味着治理系统无效。“重要的是，我们的投资机构从每次失败和成功中吸取教训，继续承担经过良好判断的风险，以在长期取得良好的整体回报。这样，我们可让国家储备继续增长，提供长远稳定的收入，资助各项政府计划。”