无须用熏蒸剂除虫 大米储存新技术提高食品安全

本地公司采用新的大米储存方式，结合气调保鲜技术和特别设计的保鲜箱，储存过程无须使用熏蒸剂来除虫，提高食品安全。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期三（11月30日）走访新加坡仓储有限公司位于巴西班让的储存设施，了解公司如何采纳这些技术和自动化程序来提高食品安全和营运效率。

这也是本地首次使用气调保鲜技术（Modified Atmosphere Packaging）来改善储存大米的过程。公司在2018年至2019年之间试用自家研发的气调保鲜箱，发现确实可降低和保持箱内的低氧状态，防止大米中出现象鼻虫。

许宝琨接受媒体访问时说，冠病疫情提高了大家对食品保障和韧性的意识，而这个本地创新技术可以带来更多的储存选择，提高本地食品安全，同时增强储存更多大米的能力。

他指出，我国的食物可安全食用，但新加坡食品局有时会在经过甲基溴熏蒸剂除虫的大米中，检测到一些溴化物残留。

“至今，本地没有发现严重影响健康的案例，但随着我国开始减少在食物中加入任何添加剂，在行业惯例中尽量减少甲基溴的使用也很重要。这样一来，我们才能进一步改善本地的食品安全。”

气调保鲜技术是一种通过调解食品包装内的气体比例，来延长新鲜食品保存期的方法，一般用于炸薯片等包装过程。

新加坡仓储首先把一袋袋的米放在托盘上，再罩上公司研发的特制箱，之后通过机器抽出箱内的氧气，填入不易产生化学反应的气体，但公司不愿透露填入的气体有哪些。在低氧的环境中，成年象鼻虫无法存活。

每个特制保鲜箱可储存约半吨的大米，储存期限长达至少一年，期间不必使用熏蒸剂。公司位于巴西班让的仓库所存放的大米，半数以上已采用这个保鲜技术储存。

新加坡仓储执行总裁王瑞强受访时说，公司以往每五周都会请持有执照的熏蒸专家除虫。使用这个气调保鲜箱技术涉及基础设施、自动化和设备的升级成本。公司也已申请气调保鲜箱技术的专利权。

“我们将探讨如何回收部分成本，包括可能与政府机构合作，商讨如何让这个技术可更长期持续。”

王瑞强指出，公司正在扩大特制保鲜箱的使用，希望在半年内利用新技术储存巴西班让仓库内的所有大米。

配合新技术，公司也在2018年重新改造巴西班让仓库，并安装高约16米的货架，使用自动化极窄通道叉车来搬动箱子。

王瑞强透露，有了这些自动化工具，过去需要人力花约15分钟搬动的货物，如今只需30秒就可完成，不仅可让员工去处理其他职务，也能提高营运效率。